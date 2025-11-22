След проливни дъждове: Наводнени улици в Петрич, река излезе от коритото си в Разлог (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Повече от десет сигнала за наводнени мазета са подадени в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич, съобщи за БТА началникът на службата главен инспектор Стоян Тилев. Сигналите са регистрирани в рамките само на два часа във времето от 19:00 до 21:00 часа. На терен са три екипа на пожарната, които отводняват мазета. На четири сигнала за наводнени къщи и дворове се е отзовало Аварийното звено в Петрич.

По-рано секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено Кирил Стойков информира, че в момента екипите работят координирано, за да избегнат щети.

По думите му са изпратени както аварийни екипи, така и техника и служители на Общината, включително багер, който се използва за разчистване на шахти, затрупани с листа и наноси след бурята.

По данни от метеорологична станция, базирана в град Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, съобщиха от Община Петрич на официалната си фейсбук страница.

Освен дъжда в града падна градушка, имаше и сериозна гръмотевична активност. В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър. Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, като очакваното количество е между 40 и 50 литра на квадратен метър. Аварийни екипи на Община Петрич, на ВиК дружеството и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ са на критични точки в общината.

Реката в Разлог преля

След обилните валежи тази вечер река Язо излезе от коритото си и заля части от центъра на Разлог. Водата бързо повиши нивото си, като наводни улици и затрудни леко движението. Екипи на общината и пожарната са на място и работят по отвеждането на водата и обезопасяването на района. Няма данни за пострадали.

