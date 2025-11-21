Студио Actualno:

Британско издание: Американският "мирен план" изглежда като преведен от руски език

21 ноември 2025, 21:17 часа 475 прочитания 0 коментара
Британско издание: Американският "мирен план" изглежда като преведен от руски език

Някои от фразите в „мирния план“ на САЩ за Украйна изглежда са били написани първоначално на руски. На няколко места езикът би бил подходящ на руски, но на английски изглежда доста странен, пише в свой материал британският Guardian.

Например, третата точка от 28-точковия план гласи: „Очаква се Русия да не нахлуе в съседни страни и НАТО да не се разширява допълнително.“ / "Russia is not expected to invade neighboring countries, and NATO is not expected to expand further."/ „Очаква се“ е тромава пасивна конструкция в английския език. Руската версия – ожидается или очаква се, има повече смисъл и е типична глаголна форма. 

Други русизми, които изглежда са се промъкнали в текста, включват думите ambiguities – неоднозначности (двусмислие) и to enshrine - „закрепить“ (утвърждавам).

Белият дом призна, че Кирил Дмитриев, пратеникът на Владимир Путин, е написал предложението заедно със специалния представител на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Двамата са изработили текста по време на среща в Маями. Украйна и нейните европейски партньори бяха изключени от процеса на изготвяне на документа, който на практика удовлетворява максималистичните претенции на Русия в Украйна.

Елин Димитров
