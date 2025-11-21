Очаквано: Путин видя в новия план "основа за мирно решение на конфликта"

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е получила американския план за мир в Украйна, предаде Ройтерс. Той каза, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна. Путин направи това изявление по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

Той заяви, че „специалната военна операция“ – начинът, по който Кремъл нарича войната, е насочена към постигане на целите на Русия чрез военни средства. „Но ние сме готови и за мирни преговори, за мирно разрешаване на проблемите. Това обаче, разбира се, изисква съществено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това“, обясни той.

Още: Мирният план: Както обикновено Уиткоф се разтича, Тръмп кимна без да разбира нищо и скоро ще забрави

„Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир“, заяви още Путин. Така той за пореден път се опитва да покаже, че армията му напредва на фронта, въпреки че независими източници от фронта показват, че руските сили са далеч от успех при Покровск и Купянск, където към момента са насочени основните им усилия.

Още: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО)

Той отбеляза, че още преди срещата на върха в Аляска американците са поискали от Русия да направи определени компромиси и да „прояви гъвкавост“. „Потвърдихме, че въпреки някои трудни въпроси и трудности от наша страна, ние все пак сме съгласни с тези предложения“, добави руският лидер.

Още: САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир

Според Путин, новата версия на „мирния план“ между руснаците и американците все още не е била обсъждана подробно, а „само в общи линии“. Според мнозина обаче, този план е бил обект на разговори между Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев по време на скорошните им срещи в САЩ.