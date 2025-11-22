"Уиткоф има нужда от психиатър": Европейците бесни на плана на Тръмп да печели от замразените руски активи

Доналд Тръмп нанесе удар върху едни от най-чувствителните преговори, които в момента се водят в Европа, потенциално проваляйки усилията за подпомагане на финансирането на Украйна, за да остане в борбата срещу Русия. В продължение на месеци служители на Европейския съюз се опитват, но до момента не успяват, да намерят начин да използват около 140 милиарда евро от замразените руски държавни активи, държани предимно в Белгия, за подкрепа на военните усилия на Киев. Паричните средства са отчаяно необходими, тъй като Украйна е изложена на риск да остане без пари в началото на следващата година, пише в свой материал Politico.

Още: Мирният план: Както обикновено Уиткоф се разтича, Тръмп кимна без да разбира нищо и скоро ще забрави

Преговорите в Брюксел сега са на изключително деликатен етап, казаха дипломати, тъй като висши служители се опитват да усъвършенстват правен текст, който би позволил замразените средства да бъдат използвани за заем на украинското правителство. Но новият 28-точков план на Съединените щати за прекратяване на огъня включва и съперничеща идея за използване на същите тези активи за водени от Америка усилия за възстановяване, след като бъде договорено примирие. САЩ биха взели „50 процента“ от печалбата от тази дейност, се казва в документа. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че новият план на Тръмп изправя страната му пред един от най-трудните моменти в историята ѝ: потенциален избор между загуба на „достойнство“ и загуба на „ключов партньор“.

Още: Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО)

Многобройни дипломати и служители на ЕС заявиха, че се опасяват, че предложенията на пратеника на Тръмп Стив Уиткоф ще провалят шансовете им предложението за заем да бъде одобрено от 27-те правителства на ЕС. Европейските лидери се надяваха да финализират споразумението за така наречения „репарационен заем“ на кризисна среща на върха следващия месец.

Още: Тръмп: Имаме начин да постигнем мир, Зеленски ще трябва да одобри плана (ВИДЕО)

Бивш френски служител, на когото е предоставена анонимност, както на други, за да обсъжда чувствителни въпроси, заяви, че идеята на Уиткоф „е, разбира се, скандална“. „Европейците се изтощават, опитвайки се да намерят жизнеспособно решение за използване на активите в полза на украинците, а Тръмп иска да се възползва от тях“, каза източникът. „Това предложение вероятно ще бъде отхвърлено от всички“, прогнозира той.

"Уиткоф има нужда от психиатър"

Един висш служител на ЕС в Брюксел се присмя на идеята и отбеляза, че колкото и да му се иска, Тръмп няма правомощия да размразява активи, държани в Европа. Служител от Еврокомисията прибегна до цветисти ругатни, за да изрази недоволството си, докато висш политик от ЕС каза: „Уиткоф трябва да се консултира с психиатър“, цитиран от Politico.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

Въпросът как да се използват обездвижените активи на Русия е един от най-трудните за разрешаване от съюзниците на Украйна, на фона на множество нива на безпокойство относно потенциалните последствия – както правни, така и политически и икономически. Най-трудният въпрос е, че активите се съхраняват до голяма степен в Белгия, в инфраструктурен финансов фонд, наречен Euroclear, което оставя белгийците непропорционално изложени на рисковете от ответни мерки от страна на Русия.

Още: Британско издание: Американският "мирен план" изглежда като преведен от руски език

Идеята на ЕС е да използва активите, за да улесни отпускането на заем за Украйна, който ще трябва да бъде изплатен само ако Русия се съгласи да плати военни репарации на Киев, след като бъде подписано мирно споразумение. Но Белгия се колебае да одобри плана, защото се опасява, че ще бъде подведена под финансова отговорност, ако Русия се опита да си върне средствата. Това постави Белгия в противоречие с други членове на ЕС, които настояват за по-бързи действия в подкрепа на Украйна.

Класически Тръмп

В петък дипломати и служители на ЕС заявиха, че се опасяват, че новото предложение на Тръмп ще затрудни още повече убеждаването на Белгия да се присъедини. Служител в правителство на ЕС заяви, че планът на САЩ е аргумент срещу продължаването на отпускането на репарационния заем, тъй като ЕС ще се изправи пред натиск от Тръмп да размрази активите съгласно следвоенно споразумение, оставяйки европейските данъкоплатци да плащат на Русия. Дипломат добавя, че идеята Америка да се стреми да печели от активи, държани в Европа, звучи като класически пример за Тръмп.

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ: Ще и може да е като член 5

Подробностите на американския план далеч не са ясни. Пълният текст на 28-те точки обаче ясно показва, че администрацията на Тръмп има намерения относно замразените средства, като 100 милиарда долара ще бъдат „инвестирани в ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна“, се казва в документа. „Съединените щати ще получат 50% от печалбата от тази дейност. Европа ще добави още 100 милиарда долара, за да увеличи общите инвестиции, налични за възстановяването на Украйна. Замразените руски средства, държани от Европа, ще бъдат размразени. Останалата част от замразените руски активи ще бъде инвестирана в „отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия, който ще се използва за съвместни американско-руски инвестиционни проекти в сектори, укрепващи глобалната стабилност и взаимните икономически интереси“, се казва в текста.

Още: Очаквано: Путин видя в новия план "основа за мирно решение на конфликта"

Планът от 28 точки предизвика широко разпространено безпокойство в европейските столици тази седмица, че Тръмп се готви да се опита да принуди Украйна да приеме неравностойно мирно споразумение, което би било от полза на Владимир Путин. Зеленски проведе телефонни разговори с лидерите на Германия, Франция и Обединеното кралство в петък в опит да координира следващите си стъпки. Европейците увериха Зеленски, че остават ангажирани със „справедлив“ мир, се казва в изявление, публикувано след разговора. „Те се съгласиха, че всяко споразумение, засягащо европейските държави, Европейския съюз или НАТО, изисква одобрението на европейските партньори или консенсус между съюзниците“, се казва още в изявлението.