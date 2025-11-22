Войната в Украйна:

Украйна атакува руски енергийни обекти в окупираните територии (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 00:40 часа 453 прочитания 0 коментара
Украйна атакува обекти на окупирания Кримски полуостров. Има съобщения, че са ударени електрически подстанции и топлоелектрическа централа в Симферопол.

Местни Телеграм канали в Крим публикуваха кадри от ударите. Оттам потвърждават за удари по подстанция, чути са и експлозии.

Съобщава се и за удари по окупираните части на Донецка област и град Донецк. Според съобщения в социалните мрежи, там също са ударени подстанции. В много райони електричеството е прекъснато.

Русия използвала стотици хиляди дронове от началото на войната

Същевременно главнокомандващият на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски обяви, че Русия е използвала над 112 000 ударни безпилотни летателни апарата от типа Шахед срещу Украйна от началото на пълномащабното нахлуване. По думите му много от тях са били насочени към жилищни сгради и гражданска инфраструктура и са причинили смъртта на деца и други цивилни лица.

