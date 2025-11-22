Украйна атакува руски енергийни обекти в окупираните територии (ВИДЕО)

Украйна атакува обекти на окупирания Кримски полуостров. Има съобщения, че са ударени електрически подстанции и топлоелектрическа централа в Симферопол.
Explosions in occupied Simferopol as well. Explosions are reported there as well. https://t.co/HJqQ4AjQRh— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025
Reports from Crimea, specifically the Simferopol area, indicate a substation and a thermal power station (GRES) have been hit. https://t.co/HJqQ4AjQRh pic.twitter.com/AYcv0n1WCZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025
Местни Телеграм канали в Крим публикуваха кадри от ударите. Оттам потвърждават за удари по подстанция, чути са и експлозии.
Local channels in Crimea report a strike on a substation. Explosions are reported. pic.twitter.com/6T3u3vzqUY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025
Съобщава се и за удари по окупираните части на Донецка област и град Донецк. Според съобщения в социалните мрежи, там също са ударени подстанции. В много райони електричеството е прекъснато.
Reports from occupied parts of Donetsk region and the city of Donetsk say that power is out in most districts, Ukrainian drones hit substations, according to local channels. pic.twitter.com/k7IvC5Q9lj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2025
Русия използвала стотици хиляди дронове от началото на войната
Същевременно главнокомандващият на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски обяви, че Русия е използвала над 112 000 ударни безпилотни летателни апарата от типа Шахед срещу Украйна от началото на пълномащабното нахлуване. По думите му много от тях са били насочени към жилищни сгради и гражданска инфраструктура и са причинили смъртта на деца и други цивилни лица.