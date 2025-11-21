Войната в Украйна:

Олеся Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

21 ноември 2025, 19:22 часа 586 прочитания 0 коментара
Олеся Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

Украйна е готова за честен и справедлив диалог. Това заяви извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук. По думите ѝ Киев няма да отсtъпи от първоначалните си претенции за спазване на международния мир и териториална цялост. Посланик Иласчук беше категорична, че формулата за мир е невъзможна без в съставянето ѝ да участват самите украинци и партньорите от Европейския съюз.

Още: Тръмп и Зеленски ще обсъдят мира до дни, 5 европейски страни са твърдо против плана на САЩ

„Според мен това не е възможно, защото само с Украйна и само с нашите партньори от САЩ и партньорите от Европейския съюз. Това е най-важното и това ще бъде план за мир, а не за окупация“, заяви тя.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна Олеся Илашчук мирен план
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес