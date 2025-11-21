Олеся Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

Украйна е готова за честен и справедлив диалог. Това заяви извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук. По думите ѝ Киев няма да отсtъпи от първоначалните си претенции за спазване на международния мир и териториална цялост. Посланик Иласчук беше категорична, че формулата за мир е невъзможна без в съставянето ѝ да участват самите украинци и партньорите от Европейския съюз.

„Според мен това не е възможно, защото само с Украйна и само с нашите партньори от САЩ и партньорите от Европейския съюз. Това е най-важното и това ще бъде план за мир, а не за окупация“, заяви тя.

