Тръмп: Имаме начин да постигнем мир, Зеленски ще трябва да одобри плана (ВИДЕО)

"Това, което се случва е ужасяващо, това е война, която никога не трябваше да се случва и нямаше да се случи, ако аз бях президент. Смятам, че трябваше да действат по-бързо. Очаква се студена зима, много от големите електроцентрали са под атака. Смятаме, че имаме начин да постигнем мир, Зеленски ще трябва да го одобри". Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти.

"Толкова е тъжно, миналият месец имахме 25 000 убити, това е нещо, което не сме виждали от Втората световна война насам. Средно цагиват между 6000 и 7000 на седмица от двете страни, мъртви войници, и това продължава. Аз сключих осем сделки за мир, като сред тях са Индия и Пакистан, след седмица или две тук ще можем да съберем Конго и Руанда – конфликт, който отне живота на 10 милиона души", похвали се той.

"Тази война в Украйна смятах, че за мен ще е най-лесната за разрешаване, защото имам добра връзка с президента Путин, смятах, че ще успеем по-бързо. Тази война на практика не ни засяга пряко, освен това, че умират хора, тя се случва от другата страна на океана. Тази война не трябваше да се случва и нямаше да се случи, ако аз бях президент“, повтори отново той.

