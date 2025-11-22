Хърватия: Американският мирен план е изключително лош за Украйна

Мирният план за Украйна, изготвен от Съединените щати, е "изключително лош" за Киев, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в Дубровник днес, цитиран от ХИНА. "Планът е изключително лош за Украйна, защото на практика губи три от основните си региони: Донецк, Луганск и Крим. Освен това се налага да се откаже от амбициите за членство в НАТО и да ограничи военните си сили – това са неблагоприятни елементи за страната", каза Пленкович пред репортери.

Американският план включва условия, според които Киев трябва да отстъпи допълнителна територия, да намали армията си и да се ангажира никога да не се присъедини към НАТО. Планът предвижда гаранции за сигурност от страна на САЩ и европейските съюзници, включително разполагане на европейски изтребители в Полша за защита на страната, посочва ХИНА.

Пленкович подчерта, че всяко предложение за мир е важно, но този план "не е справедлив". Той сравни ситуацията с историческия опит на Хърватия, която е била жертва на агресия и е възстановила окупирани територии, и заяви, че такъв план би възнаградил агресора, което е "лошо за Украйна и интересите на украинския народ", предава БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова украинците да останат единни и обеща да предложи "алтернативи" на плана, който според него е благоприятен за Москва. Той подчерта, че страната няма да предаде националните си интереси и че очаква по-голям политически натиск през следващата седмица. Европейските съюзници се противопоставят на плана, тъй като той изисква частично разоръжаване и предаване на територии, действия, които се възприемат като форма на капитулация, припомня ХИНА.

