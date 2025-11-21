Спорт:

Локализираха пожар, горял в кухня на заведение в Благоевград

Екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) са се отзовали тази вечер на сигнал за пожар в кухня на заведение в района на алеята към парк „Бачиново“ в Благоевград. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР. 

Хората, намиращи се по време на инцидента в заведението, са напуснали обекта, като по първоначална информация няма пострадали. Към момента пожарът е локализиран.

