Производителят на "Фламинго": Започваме масово производство на 2 балистични ракети

21 ноември 2025, 18:14 часа 378 прочитания 0 коментара
Украинската компания Fire Point обяви, че планира да разгърне масово производство на две свои собствени балистични ракети FP-7 и FP-9, както и на системи за противовъздушна отбрана. За балистичната ракета FP-7 това трябва да се случи още до края на тази година, а за FP-9 - до лятото на 2026 г. Това беше обявено по време на пресконференция на Fire Point на международното изложение MSPO в Полша, съобщи сайтът "Милитарний".

Ракетата FP-7 има обсег от 200 км, скорост от 1500 м/с и кръгово отклонение до 14 м. Полезният ѝ товар (т.е. бойната глава) е 150 кг, а максималната продължителност на полета ѝ е 250 секунди.

Ракетата се изстрелва от наземна платформа и е предназначена за бързо поразяване на цели на средни разстояния.

Нейният вариант FP-9 е планирано да започне да се произвежда до средата на следващата година. Той достига обсег от 850 км, скорост 2200 м/с, има полезен товар 800 кг и височина на полета до 70 км. С точност от до 20 м отклонение, тази ракета е способна да поразява цели дълбоко в тила.

Fire Point започва до дни производство в Дания

Припомняме, че украинската компания Fire Point започва производство на твърдо ракетно гориво в Дания, близо до авиобазата Скридструп, където са разположени изтребителите F-35 на Кралските датски военновъздушни сили.

Стартът на производството е планиран за 1 декември 2025 г. Това е първият случай на разполагане на украинско отбранително предприятие на територията на кралството.

