Между редовете: Путин елиминира сериозните преговори за мир, за Тръмп вече Европа е на първо място (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отхвърли за пореден път легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че е невъзможно да се сключи мирно споразумение с настоящото украинско правителство. По този начин той ефективно елиминира възможността за сериозни мирни преговори. На 5 септември, по време на Източния икономически форум във Владивосток, стопанинът на Кремъл заяви, че "не вижда смисъл" да преговаря с Украйна, тъй като ще бъде "невъзможно" да се постигне споразумение.

Путин невярно твърди, че дори ако Русия и Украйна сключат сделка за мир, Киев трябва да отмени военното положение и да проведе президентски избори преди национален референдум за вписване на споразумението, а след това украинският Конституционен съд трябва да вземе решение относно референдума. Диктаторът заяви, че Украйна изобщо няма „политическа воля“ да сключи споразумение и че украинският Конституционен съд не функционира, тъй като Зеленски все още бил на власт, като по този начин повтори лъжливите си твърдения, че украинският президент и настоящото украинско правителство са нелегитимни. Путин и други кремълски служители многократно са отхвърляли легитимността на Зеленски и неговото правителство, като умишлено тълкуват погрешно украинската конституция. Изявлението на диктатора е част от продължаващите му усилия да представя Зеленски и други украински служители като партньори, с които Русия не може да преговаря или да подпише окончателно мирно споразумение, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Putin is once again pitching Moscow as the place for talks with Ukraine, even promising Zelensky “100% security” if he came. But in the same breath he said reaching real agreements would be almost impossible. He pointed to Ukraine’s constitution, arguing that any territorial deal… pic.twitter.com/FO1e3jnXQT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2025

Експертите от тръста отдавна са стигнали до заключението, че Путин не проявява интерес към значими преговори за прекратяване на войната, а вместо това се стреми да забави или удължи тези преговори. Изявленията му от 5 септември са опит да оправдае отказва на Русия да преговаря изобщо. Той се опитва да направи мирните преговори невъзможни и неправомерно прехвърля вината върху Украйна.

Путин и други руски официални лица продължават усилията си да подкопаят единството на Запада и да възпрат западната подкрепа за Украйна, включително чрез подкопаване на потенциалните гаранции за сигурност след войната. Диктаторът заяви на Източния икономически форум, че Русия ще счита всички чуждестранни войски в Украйна за легитимни цели, ако войната продължи. Той заяви, че „просто не вижда смисъл“ от разполагането на чуждестранни войски в Украйна след войната, защото Русия ще „уважава гаранциите за сигурност“, които Москва и Киев ще разработят.

Putin claimed no one has spoken to Russia seriously about security guarantees, warning that all foreign troops in Ukraine will be treated as legitimate targets. He also said Moscow would be the “best place” for a meeting with Zelensky. pic.twitter.com/YasDUMoXy0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2025

Междувременно Зеленски отхвърли отново предложението на Путин да отиде в Москва за преговори (нали няма смисъл от тях?, бел. ред.). Тъй като украинският лидер е издирван от Русия, а по време на войната стана ясно, че е бил мишена на руснаците няколко пъти, руският диктатор му предложи "гаранции". Зеленски обаче е непреклонен - няма да отиде "в столицата на този терорист". Вместо това контрира: Зеленски отговори на Путин за среща в Москва: Ела в Киев.

Гаранциите за сигурност: Тръмп с обещания

Американският президент Доналд Тръмп обеща да „уреди“ гаранциите за сигурността на Украйна, но заяви, че Европа „ще бъде на първо място“ в този формат. Това е ясно от доста дълго време - 26 държави, предимно европейски, се съгласиха да пратят миротворци в Украйна при сценарий на мир или примирие, но не само. Има решение за подпомагане на такава мисия от въздуха или водите на Украйна, като Щатите вече заявиха, че може да подкрепят силите от въздуха.

"Е, ще се справим с това. Ще им помогнем. Вижте, искаме да спасим много човешки животи, така че ще направим нещо по въпроса. Мисля, че хората очакват това. Ще им помогнем. Европа ще бъде на първо място, а те искат да бъдат на първо място и искат това да приключи. Европа иска това да приключи“, подчерта републиканецът.

Тръмп е уверен, че Европа иска уреждане на войната в Украйна, като заяви, че тя ще играе важна роля в осигуряването на гаранции за сигурност. „Или войната в Украйна ще приключи, или ще се плати скъпо. Аз съм сложил край на седем войни и украинският конфликт ще приключи по същия начин. И ще направим и двете. Но това се оказа малко по-трудно, отколкото мислех. И ще бъде направено“, заяви президентът на САЩ, без да дава конкретни детайли как. Той също така вярва, че войната в Украйна трябва да бъде решена мирно, в противен случай „цената ще бъде много висока“.

Снимка: Getty Images

Путин няма да диктува условията за мир в Украйна, заяви същевременно канадският премиер Марк Карни на 5 септември. "Г-н Путин е причината за тази война, той е причината за убийствата. Той няма да диктува условията за мир". Думите му бяха отговор на заплахата на руския лидер за потенциалните миротворчески сили в Украйна, след като Путин ги нарече „легитимни цели за унищожение“. Диктаторът „все още не е приел необходимостта от мир“, заяви Карни, добавяйки, че съюзниците на Киев ще наложат нови санкции на Русия и ще продължат да подкрепят Украйна, „когато враждебните действия бъдат прекратени“.

На този фон - британското издание The Telegraph счита, че обещанията на европейските страни да изпратят свои войски в Украйна като част от следвоенните гаранции за сигурност, са нищо повече от "вербален жест на солидарност". В действителност Киев е бил и ще бъде сам срещу руския агресор, твърди политическият коментатор Оуен Матюс.

"Европа лъже Украйна", смята той. "Няма да дойдат войски на помощ. Вчерашната среща на "Коалицията на желаещите" (на 4 септември, бел. ред.) доведе до много смели разговори, включително фундаментално споразумение за това, което френският президент Еманюел Макрон нарече "сили за подсигуряване в Украйна". Но има само един проблем с плана на Макрон и този проблем е Владимир Путин", пише журналистът. Той отбелязва, че Кремъл многократно е подчертавал неприемливостта на разполагането на войски на НАТО в Украйна и че тази позиция не се е променила. Според Матюс единствената причина, поради която европейците продължават да обсъждат тази опция, е „още една празна демонстрация на солидарност“ с Украйна.

А бившият руски президент и настоящ зам.-ръководител на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев отхвърли инициативите на "Коалицията на желаещите" по отношение на Украйна като "ерес", твърдейки, че те нямат никакви последствия.

Dmitry Medvedev dismissed the “Coalition of the Willing” initiatives on Ukraine as “heresy,” claiming they have no consequences. The Russian Security Council deputy chair also insisted the country’s state border is secure.



🍷🍺 pic.twitter.com/KYDoYzlu1f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2025

Оръжия за Украйна и санкции срещу Русия

Новина и за оръжието за Украйна - САЩ и Киев преговарят за сделка на стойност около 100 милиарда долара, съобщава NBC News. Според предложението нападнатата от Русия страна ще може да закупи американски оръжия, а Вашингтон ще получи права върху интелектуалната собственост на усъвършенствани украински военни технологии, твърди телевизионният канал.

САЩ ще доставят на Украйна 840 крилати ракети с дълъг обсег ERAM до октомври 2026 г. като част от по-голяма сделка, одобрена за до 3550 броя, пише специализираното издание Aviationweek. Ракетите са съвместими както с F-16, така и с МиГ-29: САЩ одобриха продажбата на нови ракети за Украйна.

Междувременно Associated Press съобщава, че представители на САЩ и ЕС ще се срещнат в понеделник, 8 септември, за да координират нови санкции срещу Русия. Министърът на финансите на Щатите Скот Бесент и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са разговаряли преди преговорите, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се е свързал с Фон дер Лайен по телефона.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 5 септември са станали 184 бойни сблъсъка, което е с 12 повече спрямо 4 септември. Руснаците са хвърлили 135 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с една по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 38 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4932 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 900 по-малко. Руската армия е използвала 5781 FPV дрона, което е с около 170 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-тежко е в Покровското направление – 48 спрени руски пехотни атаки там през изминалите 24 часа. Още 31 са станали в съседното от юг Новопавловско направление - те също са били отбити, твърди украинският генщаб. В Северското направление, което е спомагателно на юг за Лиманското направление, е имало 20 руски щурма, а също толкова са станали и в самото Лиманско направление. Останалите два сектора от фронта, където е отчетен двуцифрен брой сражения за денонощието, са Торецкото направление с 13 и пограничния район на руската Курска област и украинската Сумска област с 10.

Украинските войски са напреднали в позициите си североизточно от Кондратовка в Сумска област - т.е. изтласкват още руските сили по северния фланг на град Суми. Кадри, публикувани от 225-и щурмов батальон „Черният лебед“, показва руски въздушни удари, насочени срещу украинските линии в този сектор, което потвърждава присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) там.

Ukrainian troops have advanced their positions northeast of Kindrativka in Sumy region. Video released by the 225th Assault Battalion “Black Swan” captures Russian airstrikes targeting Ukrainian lines in this sector. pic.twitter.com/CNvzz9mnjL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2025

Геолокализирани кадри, публикувани на 5 септември, показват, че руските сили пък наскоро са напреднали в югозападната част на Удачно - т.е. югозападно от Покровск.

Още един потвърден напредък за руските сили е отчетен в Лиманското направление, където те са вече северозападно от Ставки. Става въпрос за северния фланг на град Лиман.

📌 05.09.25 | Krasnolimansky District, Donetsk Region



📍Coordinates:

49.075584,37.789553 - 00:02



🎯 Description: The Armed Forces of Ukraine are using FPV drones to attack Russian soldiers northeast of the village of Derilovo



Resource - https://t.co/QsNTYlFbhE



📌 #OSINT pic.twitter.com/33we8Aigjl — GridScope (@GridScopeGT) September 5, 2025

В най-западната част на Запорожка област руснаците продължават да се придвижват към Приморско от юг, т.е. на север от Плавно и Камянско, край Степногорск. Това е район, намиращ се северозападно от град Орехов.

През изминалата нощ, от 23:00 часа московско време на 5 септември до 7:00 часа на 6 септември, дежурните системи за противовъздушна отбрана на Русия са "прехванали и унищожили" 34 украински безпилотни летателни апарата. От тях 14 са над Черно море, 8 - над Смоленска област, 5 - над Брянска област, по 3 - над Белгородска област и Краснодарския край, един - над Калужка област, съобщава руското военно министерство.

Над село Илски в Краснодарския край заснеха дроновете:

Припомняме, че преди едно денонощие атака с дронове повреди най-голямата нефтопреработвателна рафинерия на „Роснефт“ в Рязан. Според Reuters пожарът е засегнал блок AT-6, който е отговорен за почти половината от общата мощност на завода – около 23 000 тона на ден. Чрез него се доставя гориво за региона на Москва. Рафинерията в момента работи само с 23% от капацитета си, като пълното ѝ възстановяване не се очаква да стане поне до две седмици.

A drone strike has crippled Rosneft’s largest oil refinery in Ryazan.



The Ryazan refinery, one of Rosneft’s key facilities, was badly damaged after a drone attack, Reuters reports.



The fire hit the AT-6 unit, which accounted for nearly half of the plant’s total capacity — about… pic.twitter.com/szbKLdx7Pk — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2025

По-рано през август същият нефтопреработвателен завод пак беше атакуван от дронове, което наложи спирането на други две единици. На съоръжението се полага около 5% от общото нефтопреработване в Русия, като миналата година е произвело 2,3 милиона тона бензин и 3,4 милиона тона дизел. Според оценки на Reuters - само през август атаките с дронове са унищожили до 17% от нефтопреработвателния капацитет на Русия – най-високото число, регистрирано досега.

