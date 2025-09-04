26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО)

Двадесет и шест държави, предимно европейски, са се ангажирали да участват в "сили за подсигуряване" на място в Украйна при евентуално бъдещо споразумение за примирие или мир. Те са готови да разположат войски в нападнатата от диктатора Владимир Путин страна или да осъществят присъствие в морето и във въздуха, обяви френският президент Еманюел Макрон на пресконференция в Елисейския дворец на 4 септември. Днес в Париж се проведе среща на "Коалицията на желаещите" - на място или онлайн се включиха лидерите на близо 40 държави, които се ангажират да осигурят подкрепа за гаранции за сигурност на Украйна.

"Тези сили нямат намерение или цел да водят война срещу Русия", заяви френският президент след срещата. Макрон не уточни за кои държави става въпрос. Тепърва ще става ясно коя страна с какво ще допринесе, но вече стана ясно, че Великобритания и Швеция например са готови да осигурят примирие в морето и в небето на Украйна, Турция също заяви, че може да участва в подсигуряване на украинските води, а други страни заявиха, че могат да пратят военни на сушата.

В Париж бе и украинският президент Володимир Зеленски, както и пратеникът на САЩ Стив Уиткоф. Двамата проведоха среща, като Уиткоф разговаря и с началника на кабинета на Зеленски. След 15 ч. българско време евролидерите проведоха телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. След видеоконференцията Макрон увери, че американската подкрепа за тези гаранции за сигурност за Киев ще бъде финализирана "в следващите дни". Тръмп вече обяви, че няма да праща военни на място, но че Щатите са готови да окажат помощ "от въздуха".

Припомняме, че още преди месеци Франция и Великобритания задействаха план, наречен "сили за подсигуряване" - мироопазващ контингент в Украйна, който западните сили ще изпратят при прекратяване на огъня. Но войските няма да са непосредствено на фронтовата линия, а ще осигуряват подкрепа на украинската армия в отдалечени райони: "Сили за подсигуряване": Френско-британски екип отива в Украйна (ВИДЕО).

Гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети днес, 4 септември, от "Коалицията на желаещите", стана ясно още снощи от думи на Макрон. "Коалицията на желаещите засега изглежда повече теоритично", отвърна обаче Зеленски.

Еманюел Макрон: Няма ограничения за отбраната на Украйна, САЩ са готови за санкции

Френският президент Еманюел Макрон, който беше домакин на срещата, заяви на пресконференция след разговорите, че Украйна е на страната на мира, а Русия трябва да бъде обявена за агресор. Москва явно "действа със съгласието на много от своите партньори по света", защото се опитва да забави мирния процес и да продължи да атакува Украйна, смята държавният глава на Франция.

Той подчерта необходимостта от гаранции за сигурността на Украйна, като говори за процеса, ръководен от началниците на отбраната - именно той полага основите на тези гаранции. Макрон потвърди, че гаранциите вече са готови - ще има военно и политическо ангажиране на 35 държави от "Коалицията на желаещите", които трябва да предоставят на Украйна необходимата подкрепа.

"Ключовият аргумент тук е, че няма ограничения за отбраната на Украйна", каза той, като подчерта необходимостта от "възстановяване" на украинската армия, за да устои тя на руските атаки и да възпре Москва от планиране на ново нападение.

Еманюел Макрон заяви, че много страни са готови да се включат "на сушата, в морето или във въздуха", за да "успокоят народа на Украйна и да поддържат примирието, след като то бъде приложено, както и да поддържат и гарантират мира".

Макрон потвърди също, че лидерите са разговаряли с американския президент Тръмп. Той каза, че "заключенията са много прости". Планът е да се финализира договорената подкрепа от САЩ за гаранциите за Украйна в следващите дни. "Ние също сме готови да координираме усилията си, за да спрем военните действия на Русия", допълни той.

Европейците искат поредица от срещи – първо между Зеленски и диктатора Владимир Путин, а по-късно в друг формат, за да се сложи край на войната. "Ако Москва не иска да спази тези условия, ще трябва да предприемем по-нататъшни стъпки заедно със САЩ", предупреди френският президент.

Той твърди, че Тръмп е потвърдил, че ще се присъедини към коалицията за предприемане на действия, ако Русия продължи да отказва край на войната. "Не можем да допуснем нарушаването на международното право. Не можем, защото това не засяга само Украйна, а сигурността на всички нас“, каза Еманюел Макрон.

Володимир Зеленски: "Силна украинска армия е централният елемент"

На съвместната пресконференция Зеленски каза, че намерението е ясно – "да се сложи край на тази война възможно най-скоро" и да се даде възможност за дипломатически преговори, като същевременно се подсигурят дългосрочните гаранции за сигурността на Украйна.

Той посочи очевидното - че Путин досега е отхвърлял всички призиви за мирни преговори и "поведението му показва, че оказването на натиск върху него не дава резултат, но ние смятаме, че е точно обратното". Президентът на Украйна имаше предвид въздействието на санкциите върху руската икономика. Ключът към прекратяването на войната е да се лиши "руската военна машина" от ресурси, а това става с икономически санкции, смята Зеленски. Според него Тръмп не е доволен, че европейски държави купуват руски петрол, като спомена в случая Унгария и Словакия.

Зеленски каза, че силна украинска армия е "централният елемент на гаранциите за сигурност", плюс обучение, производство и доставка на оръжие. Той допълни, че планът за гаранции за сигурност, чиято рамка е била договорена днес, включва "конкретни стъпки". Лидерите сега решават коя страна в коя област ще помогне, включително в киберпространството и противовъздушната отбрана.

Украинският президент добави, че "европейските производствени линии за оръжие не работят достатъчно". Той призова за повече инвестиции в тази област, за да могат те да работят с пълен капацитет.

Той също така каза, че Украйна е особено заинтересована да осигури "максимална защита" на своето въздушно пространство, за да "спаси животи" и да защити украинците от нощните атаки на Русия.

На уточняващи въпроси Зеленски отговори, че новите гаранции трябва да бъдат трайни, тъй като Украйна не би искала и не би приела повторение на Будапещенския меморандум или Минските споразумения. Те се оказаха неефективни, затова Киев би искал гаранциите да бъдат ратифицирани от националните парламенти, за да се потвърди техният правен статут.

Той отхвърли предложението на Путин да отиде в Москва - според него това е предложение, за което Москва знае, че е неприемливо.

Още реакции: далекобойни ракети за Украйна и големи инвестиции в ПВО

"Обсъдихме подробно готовността на всяка държава да допринесе за осигуряването на сигурност на сушата, по море, във въздуха и в киберпространството. Координирахме позициите си и прегледахме елементите на гаранциите за сигурност. Благодарен съм на всички за разбирането, че основната гаранция за сигурност е силна украинска армия", написа Володимир Зеленски в X. "Споделяме едно и също мнение, че Русия полага всички усилия да удължи преговорния процес и да продължи войната. Подкрепата за Украйна трябва да бъде увеличена, а натискът върху Русия – засилен. Подготовката за 19-ия пакет от санкции на ЕС е в ход. Япония също работи по санкционни мерки".

Зеленски видя "готовността" на съюзниците "да продължат да стоят зад Украйна и да ни помагат да защитаваме човешките животи". "Искам да изкажа специална благодарност на президента Тръмп за всичките му усилия да сложи край на тази война и за готовността на Америка да окаже подкрепа на Украйна от своя страна", допълни той.

Британският премиер Киър Стармър е заявил на срещата, че европейските съюзници имат "неразрушимо обещание" към Украйна, подкрепено от САЩ, и сега трябва да окажат натиск върху Русия да сложи край на войната, съобщи говорителка на "Даунинг Стрийт", цитирана от BBC. Стармър добави, че коалицията е готова да даде на Украйна далекобойни ракети.

Премиерът на Ирландия Мишел Мартин направи изявление, в което заяви, че преговорите в Париж "са се фокусирали върху постигането на по-нататъшен напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат необходими за подкрепа на всяко примирие или мирно споразумение". Той заяви, че тези гаранции могат да приемат "различни форми, от „гаранционни сили“, към които някои страни са готови да се присъединят, до по-нататъшно обучение на украинските отбранителни сили". Мартин също така каза, че това може да включва ролята на миротворците за гарантиране на спазването на примирие или мирно споразумение. Ирландия е "отворена за участие в подходяща мисия от този вид", допълни премиерът на островната държава.

Хърватският премиер Андрей Пленкович също говори за необходимостта да се продължи "всеобхватна помощ за Украйна". Той подчерта необходимостта да се подкрепят плановете на Киев за присъединяване към ЕС.

Кристен Михал - премиерът на Естония - заяви, че "Путин се надява игрите му да изморят демократичния свят, но нашето единство и решителност доказаха обратното". Гаранциите за сигурност трябва да бъдат определени от тези, които ги търсят и осигуряват - "Русия няма думата за бъдещето на Украйна, нито за бъдещето на Европа и НАТО“, заяви той, цитиран от The Guardian.

Испанският премиер Педро Санчес, който остана в Мадрид след проблем със самолета си, също призова за "трансатлантическо единство", като заяви, че то е "по-необходимо от всякога", и призова партньорите да не правят отстъпки пред руската агресия.

Литовският президент Гитанас Науседа подчерта, че "гаранциите трябва да осигуряват реално възпиране, а не да са поредният Меморандум от Будапеща".

Президентът на Румъния Никушор Дан оцени срещата като „много добра и съдържателна“ и изрично приветства участието на представители на САЩ. „Участието на САЩ остава от решаващо значение във всички аспекти на нашите съвместни усилия за постигане на примирие и траен мир в Украйна. Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия, тъй като тя продължава да показва, че не желае мир“, заяви той. Дан добави, че "силната сигурност за Украйна и по-нататъшното укрепване на позицията на НАТО на източния фланг и в Черно море вървят ръка за ръка".

Според германското издание Der Spiegel Берлин е готов да засили гаранциите за сигурността на Украйна с големи инвестиции в противовъздушната отбрана, способности за удари на далечно разстояние, включително производство на ракети, и въоръжаване на четири механизирани бригади с около 480 бронетранспортьора и бойни машини на пехотата годишно. Само че Германия избягва да се ангажира с войски от Бундесвера, които да бъдат разположени на място.

