Войната в Украйна:

САЩ одобри продажбата на нови ракети за Украйна

29 август 2025, 06:31 часа 419 прочитания 0 коментара
САЩ одобри продажбата на нови ракети за Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети въздух-земя и свързано оборудване за Украйна на приблизителна стойност 825 млн. долара, съобщи Пентагонът. В изявлението се уточнява, че украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Освен това Вашингтон е готов да продаде на Киев различно оборудване, свързано с тези ракети.

Украйна може да плати за оръжията със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, както и пари, отпуснати по-рано от САЩ.

ОЩЕ: Пентагонът спря ударите на Украйна по Русия с ракети ATACMS. А с новите ракети "въздух-въздух"?

В изявлението се подчертава, че "евентуалната продажба ще съответства на целите на САЩ в областта на външната политика и националната сигурност", тъй като "ще укрепи сигурността на страната". В него се добавя, че оръжията "ще разширят възможностите на Украйна да реагира на настоящи и бъдещи заплахи".

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри евентуалната продажба на тези системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка и да я блокира, ако счете за необходимо.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Заради Путин: Пентагонът "вързал ръцете" на Украйна за вече доставени ATACMS

Вестник The Wall Street Journal съобщи миналата седмица, че Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици. Според информацията на изданието, одобрението на продажбата на тези оръжия е било отложено до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ ракети война Украйна информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес