Ефектът "украински дронове": Обекти на руската петролна индустрия са в пламъци (ВИДЕО)

Поредна нощ, в която украински дронове превърнаха в своя цел обекти от руската петролна промишленост. Атакувани са Рязанската петролна рафинерия, както и база за горива в окупирания от руската армия Луганск. Освен това има данни за атака срещу завод "Енергия", който се намира в Липецка област. "Енергия" произвежда акумулатори и батерии, включително за дронове, за руската авиация и руските военноморски сили, например за ракети "Искандер" и за бомби.

Според губернатора на Рязанска област Павел Малков, имало паднали "отломки от дронове" на територията на "промишлено предприятие". Малков не уточнява кое е предприятието, но в Телеграм вече има достатъчно кадри, които показват пожар в Рязанската петролна рафинерия. Изглежда е поразена инсталация за обезсоляване и вакуумна тръба за преработка на петрол, през която минават 6 млн. тона годишно.

По-рано тази нощ, в Луганск беше ударен склад за горива и петрол, в южната част на града. Адресът е улица "Руднева" 60, твърди в канала си в Телеграм Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол. Партизанското движение АТЕШ съобщи, че е помогнало за осъществяването на този удар. "В момента гори най-важният петролен склад в Луганск, който снабдява 41-ва и 20-та общовойскови армии на руските въоръжени сили. Нашите агенти участваха в разузнаването на този обект през август тази година - и най-накрая това даде резултати", уточняват от АТЕШ в канала си в Телеграм.

За завод "Енергия" засега няма потвърждение за щети - губернаторът на Липецка област Игор Артамонов пише в канала си в Телеграм за атака с дронове, но нищо друго. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също потвърди, че в областта е имало атака с дронове, но нямало щети, разрушения и пострадали хора.

