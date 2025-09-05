Украйна на фокус: Тръмп опитва да използва ЕС срещу Китай, Русия не отстъпва за западни мироопазващи сили (ОБЗОР - ВИДЕО)

Немислимо. Русия няма да обсъжда "никаква чуждестранна намеса в сферата на сигурността под каквато и да е форма, в какъвто и да е формат". "Фундаментално недопустимо е". Това е официалната руска реакция на вчерашната среща в Париж на "коалицията на желаещите". Това са държавите, които са готови да помагат на Украйна военно, за да защити суверенитета и териториалната си цялост. Коалицията проведе разговор и с американския президент Доналд Тръмп след срещата – във видеоформат, още: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО)

Руската реакция беше изразена от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. С други думи – нищо ново под слънцето и никакви сигнали, че режимът на руския диктатор Владимир Путин би искал да прави каквито и да е компромиси с войната.

"Украйна предложи на САЩ да обмислят специален формат за защита на украинското небе" – това е друг акцент от срещата в Париж, на който украинският президент Володимир Зеленски наблегна в публикации в профилите си в социалните мрежи. Той добави, че искащи да помогнат на Украйна държави, които не са готови да пращат войници, могат да помагат чрез отпускане на средства за украинския военнопромишлен комплекс и чрез оръжейни сделки. А Доналд Тръмп изглежда опитва да използва ЕС в противопоставянето САЩ – Китай – няколко западни издания, включително Reuters и Bild, съобщиха, че американският президент призовал Европейския съюз да наложи санкции на Китай защото икономика номер 2 в света купува руски петрол. Тръмп наложи още 25% мито за вноса от Индия в САЩ точно с мотив "купувач на руски петрол", но Китай купува далеч повече, а президентът на САЩ досега не обелва и дума за санкции срещу китайската икономика. Специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф беше вчера в Париж и в някои западни медии се появиха материали, че той е обвинил ЕС, че купува руски петрол маскиран като индийски. Но финландският президент Александър Стуб, цитиран от The Guardian, обясни, че Тръмп поискал от ЕС да помага и заедно със САЩ да въведе нови санкции срещу руския петрол и газ. Стуб е добре приет от Тръмп, двамата играят заедно голф – Още: Нови санкции срещу Русия: Настроението на Тръмп и недоверие към него от Европа

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Промяната в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база е незначителна, но все пак е в посока надолу. На 4 септември са станали 172 бойни сблъсъка, с 8 по-малко спрямо 3 септември. Руснаците са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 18 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 33 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5861 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 по-малко. Руската армия е използвала 5607 FPV дрона, което е с около 500 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The 45th Artillery Brigade delivered a precise strike, blowing up Russian field ammunition stocks. pic.twitter.com/kvysnsVYIo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

Отново най-тежко е в Покровското направление – 47 спрени руски пехотни атаки там през изминалите 24 часа. Още 21 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. 28 обаче е имало в Северското направление – спомагателно на юг за Лиманското направление, където руските пехотни атаки са били 18. 9 е имало в Купянското направление, северно от Лиман. Също 9 са станали в Краматорското направление, при Часов Яр и на югозапад към Константиновка, както и 11 руски пехотни атаки са били факт в Торецкото направление, отново с поглед към Константиновка.

Ukrainian fighters from the 3rd Assault Brigade are clearing Russian positions in the industrial zone of Ridkodub, Lyman axis. pic.twitter.com/YKDrqCeB1E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

(КАРТА) Конкретно за северния фланг на Покровск и направлението към Добропиля, украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че ситуацията е 50/50. "Накратко: има успехи, трудно е, не е ясно как ще завърши, има бистри умове и интелигентни (украински) части, които могат да преобърнат ситуацията", пише той и добавя, че има значителни украински успехи, които нарочно не се отразяват, за да не помогне това на руснаците в оценката на ситуацията. Основната перспектива е украинците да успеят да отрежат руските части при Кучеров Яр и ефективно да ги обкръжат.

Руските военнопропагандни канали, начело с "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, се хвалят с превземане на Новоселовка, в Новопавловското направление. Имало и руски позиции в индустриалната зона на Мирноград, т.е. от изток – видеодоказателства за това твърдение няма все още.

За Купянск "Офицер" казва, че има руски десантно-щурмови групи т.е. не редовна пехота, които са успели да влязат в покрайнините на града. Той критикува, че така се създават условия чрез подкрепления руснаците наистина да се укрепят.

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна са теоретични: Зеленски го каза на Макрон (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според актуалната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 157 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Отделно – 6 зенитни ракети С-300 от Курска област по Северна Украйна, както и 1 ракета Х-59. Свалени са 12 дрона, на 10 места е имало удари с руски дронове и със 7-те ракети, става ясно от информацията, без повече подробности. Украинската спешна служба съобщава за пожар в ударено предприятие в Днепропетровск, без да уточнява какво точно е предприятието. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски обяви в канала си в Телеграм, че в момента се създава защита на няколко нива срещу руските дронове "Шахед", които са голям проблем за Украйна. Основното – да има повече екипи за борба с руските дронове, те да имат повече дронове-прехващачи и повече радари. Тече подбор на хора за тези специални части за противодействие на "Шахед"-ите.

Още: Ефектът "украински дронове": Обекти на руската петролна индустрия са в пламъци (ВИДЕО)