Защо с бавно тичане горим повече мазнини? Експертите обясняват

Когато някой започне да тича, е нормално да си постави серия от цели, които да постигне. Непрекъснатото тичане обаче може да бъде доста трудно, ако се вземе на сериозно. Много пъти се опитваме да постигнем резултати много бързо или по определен начин, но постигането на целите е процес. И в този процес можете да правите грешки и да имате успехи. Много бегачи се опитват да отслабнат чрез бягане, но не осъзнават, че може би темпото, което се опитват да поддържат, е прекалено високо и вероятно това е причината да не отслабват. Адаптирането на темпото към целите е ключово, ако искаме да ги постигнем.

Бавното бягане е по-ефективно за отслабване

За много хора идеята, която са имали, може да е била отхвърлена, когато са разбрали, че бавното бягане е много по-ефективно в процеса на загуба на мазнини от бързото бягане. А това се дължи на окисляването на мазнините.

Когато тичаме с ниско или комфортно темпо, тялото е в състояние да използва кислород, за да разгражда ефективно мазнините в енергия, това е така нареченият аеробен процес. Когато тичаме с интензивно темпо, тялото се нуждае от повече енергия по-бързо и прибягва до запасите от въглехидрати или гликоген, оставяйки мазнините за случаите, когато е необходима енергия в дългосрочен план. Ето защо не се изгарят толкова мазнини, колкото при джогинг или бавно, комфортно тичане.

В допълнение, възниква въпросът за ефективността на митохондриите. Това се основава на предпоставката, че лекото трениране увеличава митохондриите, които са енергийни централи, и в резултат на това способността на мускулите да използват мазнини, подобрявайки по този начин аеробната база и издръжливостта.

Но това не е само за изгаряне на мазнини

Когато говорим за бавно тичане, може да се запитаме "какво темпо е това?" И, разбира се, това зависи от човека. Обикновено удобното темпо е зона 2 или Z2, което се изчислява въз основа на 100% от нашите възможности чрез тест. Щом знаем нашите "Z", можем да започнем да разбираме широките ползи от тичането в зона 2. Освен ефективното изгаряне на мазнини, то е и ключ към подобряване на аеробната способност. Това означава, че тичането с тези темпове укрепва както сърцето, така и белите дробове, което ви позволява да тичате по-дълго с по-малко умора и по този начин да увеличите издръжливостта си. Освен това, за по-малко опитни бегачи това означава по-малък риск от контузии, тъй като ви позволява да натрупате повече километри, без да претоварвате тялото.

Трябва да имаме предвид, че е важно да намерим баланс в тренировките си. Съществено е да можем да правим по-спокойни, по-леки бягания и сесии, които подобряват скоростта, силата или млечната киселина. Обикновено опитни бегачи или атлети използват правилото 80/20, при което 80% от тренировките си правят с умерена интензивност, а 20% от тях запазват за по-интензивни сесии, пише "Marca".

