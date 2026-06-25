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Мерц с послание към Русия: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва

25 юни 2026, 1:11 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мерц с послание към Русия: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва

Украйна остава силна и европейската подкрепа също. Това заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на среща с лидерите на европейската група Е-5, включваща Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия, предаде Франс прес. "Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва“, каза Мерц.

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В срещата участват президентът на Франция Еманюел Макрон и правителствените ръководители на Италия, Великобритания и Полша. Чрез видеоконференция се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

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Мерц също така заяви, че по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан миналата седмица, президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си за Украйна, като промяната е била в полза на Киев, при което западният лагер отново се е обединил срещу Кремъл. "По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите“, заяви Мерц. „Време е да започнем преговори за мир“, допълни той.

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Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви също, че позициите на европейците и американците относно Украйна отново са се сближили. "За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна“, подчерта Макрон. Той призова това единство да се консолидира и по време на срещата на върха на НАТО през юли.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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