Украйна порази втори огромен нефтохимически комплекс на "СИБУР" в рамките на ден (ВИДЕО)

В нефтохимическия и газофракциониращ комплекс „ЗапСибНефтехим“ в Тоболск, руската област Тюмен, се чуха експлозии и пламна пожар след предполагаема атака с украински дронове, става ясно от кадри от мястото на събитието от днес, 10 август. „ЗапСибНефтехим“ е най-големият нефтохимически комплекс в Русия, собственост на холдинга „СИБУР“. Заводът преработва нефтопродукти в 2,5 милиона тона полимери годишно. Течната газова смес в Централната инсталация за фракциониране на газ се превръща в екологично чист суровинен материал, който след това се използва за производството на полиетилен и полипропилен за компоненти, тръби и опаковки.

Заводът се намира на около 2200 километра от украинската граница.

Large fires are burning at SIBUR's central gas-fractionation unit in Tobolsk, Tyumen Oblast, after a Ukrainian drone attack. Footage from the industrial zone shows part of the facility engulfed in flames. #Russia https://t.co/iC0YMjJD8L pic.twitter.com/ZLqoQNFOME — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

Губернаторът Александър Мур потвърди атаката срещу региона. Той заяви, че в „едно от промишлените предприятия“ в Тюменска област е избухнал пожар, след като няколко дрона са се разбили. Не уточни обаче кое точно предприятие е засегнато. Не се съобщава за ранени.

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Големите пожари, които бушуват в централния газофракциониращ блок на „СИБУР“ в Тоболск, се виждат на редица кадри на очевидци от индустриалната зона - част от обекта е обхваната от пламъци.

Руският опозиционен канал ASTRA геолокализира кадрите и потвърди атаката срещу комплекса.

И на 25 юли дрон се разби на територията на нефтопреработвателния завод в Тюмен, като изведе от строя инсталацията за забавено коксуване - част от комплекса, отговаряща за дълбоката нефтопреработка. По-късно регионалните власти заявиха, че пожарът е бил причинен от техническа неизправност, въпреки че самият губернатор първоначално посочи, че е бил резултат от атака с дрон.

Втора атака срещу нефтохимически комплекс за деня

По-рано днес украинските сили атакуваха и друг нефтохимически комплекс, който е сред най-големите в Европа - в руската Република Татарстан. Става въпрос за обекта ПАО „Нижнекамскнефтехим“, който също е част от "СИБУР".

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„Нижнекамскнефтехим“ (NKNK) преработва суровини от съседните „ТАИФ-НК“ и „ТАНЕКО“, като произвежда каучук, пластмаси и етилен.

Отделно, има данни за два атакувани и подпалени кораба край Геленджик, на руското Черноморско крайбрежие. В курорта се намира дворецът на диктатора Владимир Путин.

Another vessel has reportedly been attacked near Gelendzhik on Russia's Black Sea coast. #Russia https://t.co/qZyfrRDK2A pic.twitter.com/3OfYJxz5nH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026