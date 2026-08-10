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Украйна порази втори огромен нефтохимически комплекс на "СИБУР" в рамките на ден (ВИДЕО)

10 август 2026, 15:54 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Украйна порази втори огромен нефтохимически комплекс на "СИБУР" в рамките на ден (ВИДЕО)

В нефтохимическия и газофракциониращ комплекс „ЗапСибНефтехим“ в Тоболск, руската област Тюмен, се чуха експлозии и пламна пожар след предполагаема атака с украински дронове, става ясно от кадри от мястото на събитието от днес, 10 август. „ЗапСибНефтехим“ е най-големият нефтохимически комплекс в Русия, собственост на холдинга „СИБУР“. Заводът преработва нефтопродукти в 2,5 милиона тона полимери годишно. Течната газова смес в Централната инсталация за фракциониране на газ се превръща в екологично чист суровинен материал, който след това се използва за производството на полиетилен и полипропилен за компоненти, тръби и опаковки.

Заводът се намира на около 2200 километра от украинската граница.

Губернаторът Александър Мур потвърди атаката срещу региона. Той заяви, че в „едно от промишлените предприятия“ в Тюменска област е избухнал пожар, след като няколко дрона са се разбили. Не уточни обаче кое точно предприятие е засегнато. Не се съобщава за ранени.

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Големите пожари, които бушуват в централния газофракциониращ блок на „СИБУР“ в Тоболск, се виждат на редица кадри на очевидци от индустриалната зона - част от обекта е обхваната от пламъци.

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Руският опозиционен канал ASTRA геолокализира кадрите и потвърди атаката срещу комплекса.

И на 25 юли дрон се разби на територията на нефтопреработвателния завод в Тюмен, като изведе от строя инсталацията за забавено коксуване - част от комплекса, отговаряща за дълбоката нефтопреработка. По-късно регионалните власти заявиха, че пожарът е бил причинен от техническа неизправност, въпреки че самият губернатор първоначално посочи, че е бил резултат от атака с дрон.

Втора атака срещу нефтохимически комплекс за деня

По-рано днес украинските сили атакуваха и друг нефтохимически комплекс, който е сред най-големите в Европа - в руската Република Татарстан. Става въпрос за обекта ПАО „Нижнекамскнефтехим“, който също е част от "СИБУР".

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„Нижнекамскнефтехим“ (NKNK) преработва суровини от съседните „ТАИФ-НК“ и „ТАНЕКО“, като произвежда каучук, пластмаси и етилен.

Отделно, има данни за два атакувани и подпалени кораба край Геленджик, на руското Черноморско крайбрежие. В курорта се намира дворецът на диктатора Владимир Путин.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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