Най-после се случва! Боксовият сблъсък на титани, който всички чакаха

Светът на бокса най-после ще види един от най-дългоочакваните и мечтани сблъсъци на титани в тежка категория! Британците Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са се разбрали да организират боксов сблъсък помежду си през 2026 година, разкрива изданието The Ring. Мачът трябва да се състои във втората половина на следващата година в Рияд, а преди това и двамата имат планове да се боксират срещу други опоненти.

Фюри срещу Джошуа през 2026-та?!

Ей Джей ще се бие с Джейк Пол още идната седмица - на 19 декември, в 8-рундов двубой в Маями. Фюри пък излезе в пенсия след две поредни загуби от Олександър Усик, но въпреки че се закани да не се връща повече към бокса, изглежда, че ще го направи за един мечтан сблъсък с Джошуа, за който се говори упорито още от 2021-ва насам. За разлика оттогава, когато двамата можеха да спорят за определяне на абсолютен световен шампион, сега на масата няма такъв залог.

Въпреки това Фюри и Джошуа може да се превърне в един от най-гледаните боксови мачове в историята, тъй като интересът към такъв двубой е огромен. И двамата не са в пика на кариерите си, но могат да бъдат атракция за боксовия свят, а със сигурност ще заслужат и сериозни хонорари. Статистиката на Джошуа е 28 победи и 4 загуби, а тази на Фюри - 34 победи, 2 загуби и 1 равен.

Иначе през 2026-та се задава и друг мащабен боксов сблъсък - този между безспорния шампион Олександър Усик и американеца Дионтей Уайлдър, който получи покана от украинеца да се боксират.

‼️ MASSIVE BREAKING NEWS ‼️



Sources have advised The Ring that a highly anticipated showdown between former heavyweight champions Tyson Fury and Anthony Joshua will headline a Riyadh Season mega-event in 2026.



Before that collision happens, The Ring has also learned that Fury… pic.twitter.com/Iwgfs9NNLL — Ring Magazine (@ringmagazine) December 12, 2025