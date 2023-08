Мигът на ракетната атака срещу Чернигов попадна на ВИДЕО, има загинало дете

По последна информация загинали са 7 души, сред които 6-годишно момиченце. Ранени са 90 души, от тях 25 са хоспитализирани. Сред пострадалите има 12 деца. Едно 12-годишно момиче в тежко състояние се транспортира до болница в Киев.

Украинският вътрешен министър Игор Клименко коментира, че жертвите на удара са се намирали основно в превозни средства или са пресичали улицата пред Драматичния театър, който бе поразен, както и хора, които са се връщали от църква, тъй като днес в Украйна се отбелязва Ябълков Спасовден. Всички, които са се намирали в самия театър и на протичащото в този момент изложение на дронове вътре в сградата, са се спуснали в убежището и са невредими, предаде Националната полиция на Украйна в телеграм канала си.

Ukrainian media publishes video from a CCTV camera that captured the moment of the Russian missile strike on #Chernihiv. pic.twitter.com/Gy4uNjX8aG