Руснаците удариха с ракета в центъра на Чернигов: Има загинали и ранени (ВИДЕА и СНИМКИ)

Снимки и видеа на жестоките поражения сред цивилните обаче вече се появиха в социалните мрежи. Кадри публикува и украинският президент, който днес пристигна на посещение в Швеция.

ОЩЕ: Руският терор продължава: 6 жертви, сред които бебе на 23 дни, при нов ракетен удар (СНИМКИ)

"Площадът, Политехническият университет, театърът. Една обикновена събота, която Русия превърна в ден на болка и загуба. Има загинали, има ранени. Моите съболезнования на тези, които загубиха близките си", написа той във Facebook.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h