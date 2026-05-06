Милиони евро и долари и 9 килограма злато: Унгария върна на Украйна ограбени банкови активи

"Важна стъпка в отношенията с Унгария - днес бяха върнати средствата и ценностите на "Ощадбанк", иззети от унгарските специални служби през март тази година. Тогава унгарската страна незаконно задържа украинско имущество. Върнахме хората по-бързо и сега средствата и ценностите вече са изцяло на украинска територия". Това обяви в официалния си канал в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски.

Новината е знакова и бележи края на управлението на Виктор Орбан, който беше размазан от Петер Мадяр на парламентарните избори в Унгария на 12 април. Именно заради Орбан бяха задържани и конфискувани инкасо автомобили на "Ощадбанк", което предизвика допълнителен разрив в отношенията между Будапеща и Киев. Инкасо автомобилите бяха върнати през март, но "в Унгария остават незаконно иззети пари в брой и ценности на стойност 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и 9 кг банково злато", подчерта тогава банката - Още: Унгария върна иззетите превозни средства на Ощадбанк, но без парите и златото

Зеленски добави специално: "Благодарен съм на Унгария за конструктивната и цивилизована стъпка. Благодаря на всички в украинския екип, които се бориха за справедливо решение и защитиха интересите на нашата държава и нашия народ".

Припомняме, че на 5 март служители на "Ощадбанк" бяха задържани в Унгария, заедно с превозни средства за превоз на пари в брой и ценности. Задържаните украински граждани са шофирали два служебни автомобила, пътуващи между Австрия и Украйна и превозващи пари в брой в рамките на редовното сътрудничество между държавните банкови институции. Според унгарския министър на транспорта Янош Лазар, конфискацията на средствата и златото на "Ощадбанк" е направена заради (тогава) липсата на доставки на петрол (от Русия) по петролопровода "Дружба". С идването на Мадяр на власт Украйна ремонтира поразения от Русия петролопровод (ударът беше на 27 януари на украинска територия) и петролът пак тръгна за Унгария.

