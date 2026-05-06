Бивш номер 6 в света изхвърча от Мастърса в Рим още на старта

Бившият номер 6 в световния тенис Хуберт Хуркач отпадна още на старта на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Рим. Полякът отстъпи на германеца Яник Ханфман след 7-6(3), 6-7(2), 2-6 за 2 часа и 21 минути игра. 53-ият в света Хуркач успя да поведе с един сет, спечелен в тайбрек, но след това допусна пълен обрат, като загуби втората част в тайбрек, а в третия сет не успя да окаже особена съпротива на съперника си.

Хуберт Хуркач отпадна от Мастърса в Рим

Ханфман, който пък е 59-ти в света, намери сили да се върне в мача след загубения тайбрек в първата част. Хуркач превъзхождаше Ханфман по асове - 12 на 7 за целия мач, но и допусна 4 двойни грешки, докато германецът остана с нула. Ханфман бе по-убедителен и при спечелени точки на втори сервис, като процентът бе 71 - срещу едва 53 за поляка.

Иначе Хуркач имаше само една точка за пробив в мача, която успя да реализира, докато Ханфман направи три успешни пробива от общо девет опита. Хуркач допусна и повече непредизвикани грешки - цели 38 срещу 27 за Ханфман. Уинърите бяха 29 за Хуркач и 32 за германеца. В следващия кръг Ханфман ще срещне 20-ия в света Лусиано Дардери от Италия.

