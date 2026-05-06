"Не на войната" на Путин: Руснак се е самозапалил пред знаков паметник в Калининград

37-годишният програмист Александър Окунев се е самозапалил на Мемориала на 1200 гвардейци (паметник на войници, загинали във Великата отечествена война) в Калининград на 24 февруари 2025 г. - годишнината от руската инвазия в Украйна. Той го е сторил в знак на протест срещу подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Това разкри руското опозиционно издание "Важни истории" в съвместно разследване с Delfi Estonia и литовската телевизия LRT.

Както посочва руското издание, новината за първи път излезе наяве почти година по-късно, когато естонското външно разузнаване спомена самозапалването в публичен доклад, без да посочи името на починалия.

Още: Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград

Трагичната история

Журналисти от "Важни истории", заедно с Delfi Estonia и литовския LRT, идентифицираха Окунев и реконструираха събитията въз основа на документи от Руския следствен комитет, интервюта с негови познати и източници в европейските служби за сигурност. Според изданието, мъжът е написал "Не на войната" в снега и се е самозапалил около 5:00 ч. сутринта, а тялото му е открито от случаен минувач около 6:40 ч. сутринта.

Властите в Калининград са успели бързо да потулят инцидента. Според източник от европейско разузнаване, инцидентът е бил докладван на кмета на Калининград Елена Дятлова, която е поела контрол над ситуацията. Тя е била подпомогната от Евгений Маслов, ръководител на службата за опазване на културното наследство, и Андрей Ермак, министър на културата и туризма на Калининградска област. Според източника, последният е бил особено притеснен, защото е смятал самозапалването близо до паметник на Великата отечествена война за "твърде символично".

До 9:15 ч. сутринта следите са били премахнати и нито местните медии, нито официалните източници са съобщили за инцидента.

Информация за случая не е излязла в социалните мрежи. Роднините също са избягвали публично да говорят за това. Познат на програмиста казва пред "Важни истории", че в предсмъртното си писмо Окунев е написал, че "има и друг начин" и е изразил несъгласието си с войната, въпреки че е разбирал, че действията му вероятно ще бъдат прикрити