Зеленски за парада на 9 май в Москва: Русия не уважи украинското предложение за примирие, ще отговорим огледално

"След вчерашните брутални удари срещу нашите градове и населени места - Днипро, Запорожие, Краматорск и други - руската армия продължи активните бойни действия и терористичния обстрел и днес. Изборът на Русия е очевидно отхвърляне на примирието и запазването на човешки живот". Това констатира украинският президент Володимир Зеленски в публикация в своя официален канал в Телеграм. Зеленски написа тези думи, защото беше обявил примирие, започващо от полунощ на 6 май - веднага след като руския диктатор Владимир Путин обяви примирие от началото на 8 май, за да може да си проведе парада за Деня на победата в Москва, който иначе е под заплахата на украинските далекобойни дронове.

Нито едно от двете примирия не беше потвърдено от другата страна. И след като това на Зеленски беше първо нарушено, той заяви, че Украйна ще отговори "огледално", като първо украинският външен министър Андрий Сибиха подчерта, че Путин не го интересува човешкия живот, а да си проведе парада за Деня на победата:

"Щурмовите операции продължават на всички ключови участъци на фронта и само от началото на този ден руската армия вече е извършила почти 30 щурмови операции. Само през тази нощ и тази сутрин са регистрирани над 20 въздушни удара с над 70 авиобомби.

През тази нощ руската армия извърши удари и с дронове от различни видове. По-специално, нашите украински сили за отбрана неутрализираха почти 90 далекобойни ударни дрона. Имаше и ракетни удари (бел. ред. - властите в Суми потвърдиха за руски въздушен удар, поразил детска градина - има двама ранени и една убита жена, в момента на удара не е имало деца в детското заведение). Общо към 10:00 ч. сутринта руската армия е извършила 1820 нарушения на режима на примирието - обстрели, опити за щурмове, въздушни удари и използване на дронове.

Moment of impact: Russian drone hits a kindergarten in Sumy. pic.twitter.com/SG6dkKUlpA — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2026

This morning, Russians launched drone strikes on civilian infrastructure in Sumy. According to Ukrainian channels, a kindergarten was hit. People may be trapped under the rubble. Yet, for May 9th, the Russians claim they want peace - only because they need to hold their parade. pic.twitter.com/SBfTRpMQNm — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2026

Благодарен съм на нашите войници за защитата на украинските позиции. Украйна ясно заяви, че ще действа огледално, предвид натрапчивите руски призиви чрез медиите и социалните мрежи, призоваващи за примирие по време на парада в Москва. За всички нормални хора е очевидно, че пълномащабната война и ежедневните убийства на хора са лош момент за публични "тържества".

Русия трябва да прекрати продължаващата си война. Дори с изключен интернет и блокирана комуникация за повечето руснаци е абсолютно ясно, че тяхното ръководство може да излезе от бункера и да избере мира. Единственото, което е необходимо, е готовността на Русия да се движи към истински мир. Към днешна дата заявяваме, че руската страна е нарушила прекратяването на огъня. Въз основа на вечерните доклади на нашите военни и разузнаване ще вземем решение за по-нататъшните си действия. Слава на Украйна!"

Beautiful. May, 2023. Drones over the Moscow Kremlin. pic.twitter.com/ftctQGwSXC — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

