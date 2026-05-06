От марионетка на Запада до купи ги всичките: Соловьов пощуря за Зеленски (ВИДЕО)

06 май 2026, 14:38 часа 1238 прочитания 0 коментара
"Мерц е на хранилка при Зеленски. Макрон е на хранилка при Зеленски. Продажната Кая Калас е на хранилка при Зеленски. Цялата европейска власт, включително европейските бюрократи начело с Урсула фон дер Лайен, са на хранилка при Зеленски". Това заяви най-известният руски пропагандист и тв водещ Владимир Соловьов. Къде – разбира се, в ефира на "Първи канал", в най-гледаното време, когато е собственото му "шоу". А украинският журналист Денис Казански коментира така – истерията по руската държавна телевизия заради военните неуспехи в Украйна не стихва.

Думите на Соловьов са знакови и заради това, че сума време руснаците и техните копейкоподобни привърженици в България и Европа говореха и говорят как без западна помощ Украйна си отива, Украйна е марионетка на Запада и т.н. в тази насока. Сега излезе, че "марионетката" си купила кукловодите – поне ако вярваме на Соловьов. А Казански напомни, че точно Соловьов нарече Зеленски "марионетка на Запада", както и "клоун". Украинският журналист заключи - и какво излезе сега, от марионетката Зеленски сега излезе, че Зеленски си купил като марионетки всички европейски лидери.

Междувременно, в Русия вече расте вълна от възмущение заради шега в комедийното шоу "Клуб на веселите и находчивите", излъчено по "Първи канал". В предаването, на въпрос на водещия какви са минусите на Москва, отговорът е: "Има твърде много руснаци" - ОЩЕ: "Какво ѝ е лошото на Москва? Много руснаци има там": Шега в руско комедийно шоу подпали истерия (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
