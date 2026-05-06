Един от големите лидери в съблекалнята на Ман Юнайтед каза кой трябва да води отбора

Един от големите лидери в съблекалнята на Манчестър Юнайтед - Каземиро, изрази мнение, че Майкъл Карик вече е показал, че има всички качества да бъде страхотен мениджър в клуба и подкрепя призивите бившият английски национал да получи тази роля за постоянно. Карик получи временния пост до края на сезона, след като Рубен Аморим бе уволнен през януари след бурен 14-месечен период.

Юнайтед спечели 10 от 14-те си мача под ръководството на Карик, включително победи над Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул и Челси, за да се изкачи до трето място във Висшата лига и да си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон.

"Мисля, че той е човек, който вече е доказал, че има много добри качества да бъде треньор на Манчестър Юнайтед. Разбира се, сезонът е целогодишен. Но откакто пристигна, той върши невероятна работа и мисля, че с повече време ще има всичко необходимо, за да бъде страхотен мениджър на Манчестър Юнайтед", каза Каземиро пред ESPN Brazil.

Юнайтед е трети с 64 точки, три оставащи мача от лигата и гостува на Съндърланд в събота.

