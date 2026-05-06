Ще има още 800 мобилни бомбоубежища за пътуващи с влакове в Украйна. Норвегия ѝ помага с още пари за оръжие

Над 800 мобилни бомбоубежища в цяла Украйна ще изградят украинските железници ("Укрзализница"), тъй като руските въздушни удари по железопътната инфраструктура в Украйна се увеличават. Бомбоубежищата ще бъдат инсталирани в най-опасните зони, включително в близост до критични съоръжения и на гари, които сега нямат постоянни бомбоубежища. Пътниците и железопътните работници ще могат бързо да се укрият по време на атаки и да се предпазят от отломки, уточнява "Укрзализница" в профилите си в социалните мрежи.

Ukrzaliznytsia will build more than 800 mobile shelters across Ukraine as Russian strikes on rail infrastructure increase. The shelters will be installed in the most dangerous areas, including near critical facilities and at stations without permanent shelters. Passengers and… pic.twitter.com/TEZJ7bkO3W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2026

Още: Локомотиви, вагони, гари и депа: Числата на пораженията в Украйна, нанесени от руските ракети и дронове

Междувременно стана ясно, че Норвегия отново помага на Украйна. Скандинавската държава предоставя на атакуваната от руския диктатор Владимир Путин страна около 2,8 милиарда крони, приблизително 300 милиона долара, чрез PURL, с което общата норвежка подкрепа на PURL достига малко над 12,5 милиарда крони, около 1,35 милиарда долара. Финансирането помага за доставката на модерно американско военно оборудване, включително противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи за ПВО системите "Пейтриът".

PURL е програмата, по която всеки желаещ може да закупи американско оръжие и да го предостави на Украйна.

Още: 247 бомбоубежища за цяла България: Вижте къде е най-близкото до вас