Истински шок преживя не само пропагандата в Русия, но също така и облъчената от нея част от руското общество заради шега в комедийно руско шоу. Става въпрос за "Клуб на веселите и находчивите", излъчено по "Първи канал". В предаването, на въпрос на водещия към участник, явно родом от руските републики, какви са минусите на Москва, отговорът е: "Има твърде много руснаци".

😁“Too many Russians!” A joke on a Russian comedy show sparks outrage



— What are the downsides of Moscow?

— Too many Russians, one of the participants replied.



Outraged viewers say jokes like this have gone too far — especially on federal television. pic.twitter.com/VWZ56TfDMs — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

В Русия родените в републиките (като Татарстан, Бурятия, Чувашия и т.н.) често на разговорен руски език са наричани "чьорни" - те са считани за по-ниско качество хора. И сега шегата от комедийното шоу се превърна в истинска вълна на истерия сред руските пропагандисти и Z-канали.

Още: Не и на Мелони: Руският пропаганден истерик Соловьов се извини на казваща, че била гадже на Григор Димитров (ВИДЕО)

Показателно е как популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, настоява - това не е нещо случайно, а предварително одобрено и редактирано съдържание. И продължава: "Освен фразата "твърде много руснаци" като "недостатък" на града, многократно се излъчваха унизителни забележки за руснаците.

На сцената се пееха песни за стереотипи за руските мъже, противопоставяйки ги на тези от кавказките републики, които се представят като "истински".

Африканците се "шегуваха" с любовните си връзки, говорейки за рускините като за "златотърсачки" и представяйки бременността като проблем и причина да зарежеш приятелка.

Проблемът не е само в шегите: когато подобни неща се повтарят година след година, това повдига въпроси относно стандартите и отговорността на платформата, особено на такава, която е публично финансирана".

Най-големият руски пропагандист истеряса заради Зеленски

"Мерц е на хранилка при Зеленски. Макрон е на хранилка при Зеленски. Продажната Кая Калас е на хранилка при Зеленски. Цялата европейска власт, включително европейските бюрократи начело с Урсула фон дер Лайен, са на хранилка при Зеленски". Това заяви най-известният руски пропагандист и тв водещ Владимир Соловьов. Къде – разбира се, в ефира на "Първи канал", в най-гледаното време, когато е собственото му "шоу". А украинският журналист Денис Казански коментира така – точно Соловьов по-рано нарече Зеленски "марионетка на Запада", както и "клоун". Украинският журналист заключи - и какво излезе сега, от марионетката Зеленски сега излезе, че Зеленски си купил като марионетки всички европейски лидери - ОЩЕ: От марионетка на Запада до купи ги всичките: Соловьов пощуря за Зеленски (ВИДЕО)

Още: Съратник на Соловьов: Русия е разрушена почти колкото Украйна. Бием се с всичко на разположение (АУДИО)