Как Украйна и Русия промениха воденето на война: Оценка на турски генерал

"В руско-украинската война броят на използваните дронове за един месец достигна 120 000. Годишният капацитет за производство на дронове в Украйна е между 5 и 7 милиона бройки. Сега помислете как се защитавате от това. Не можете да изстрелвате ракети "Пейтриът"по всеки дрон. Затова Европейският съюз изгражда електронен щит срещу руски ракети и дронове. Те се опитват да ги неутрализират електронно по някакъв начин". Това заяви пенсионираният турски генерал Ергин Сайгюн.
Retired Turkish General Ergin Saygun:— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
In the Russia–Ukraine war, the number of drones used in a single month reached 120,000.
Ukraine’s annual drone production capacity is between 5 and 7 million units.
Now think about how you defend against that. You cannot fire Patriot… pic.twitter.com/FnsipRPdKo
Още: 100 вида роботи в Украйна заменят пехотата: Пленяват руски войници и задържат позиции
За силата на технологиите и до каква огромна промяна във воденето на война доведоха вече над 4 години пълномащабни военни действия в Украйна, Сайгюн направи следния коментар:
"Вижте Украйна – както знаете, Украйна всъщност няма военноморски флот. И все пак украинците унищожиха около 30% от Черноморския флот на Русия, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети. Това включваше дори "Москва", флагманът на Черноморския флот на Русия. Това е мащабът на трансформацията".
Retired Turkish General Ergin Saygun:— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
Look at Ukraine — as you know, Ukraine does not really have a navy.
Yet they destroyed around 30% of Russia’s Black Sea Fleet using unmanned vehicles and missiles.
This even included the Moskva, the flagship of the Black Sea Fleet.
This… pic.twitter.com/BAXy9S8xm6
Още: Турската компания „Байкар“ представи първия си блуждаещ боеприпас и първия си дрон камикадзе (ВИДЕО)