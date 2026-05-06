Как Украйна и Русия промениха воденето на война: Оценка на турски генерал

06 май 2026, 15:59 часа 287 прочитания 0 коментара
"В руско-украинската война броят на използваните дронове за един месец достигна 120 000. Годишният капацитет за производство на дронове в Украйна е между 5 и 7 милиона бройки. Сега помислете как се защитавате от това. Не можете да изстрелвате ракети "Пейтриът"по всеки дрон. Затова Европейският съюз изгражда електронен щит срещу руски ракети и дронове. Те се опитват да ги неутрализират електронно по някакъв начин". Това заяви пенсионираният турски генерал Ергин Сайгюн.

За силата на технологиите и до каква огромна промяна във воденето на война доведоха вече над 4 години пълномащабни военни действия в Украйна, Сайгюн направи следния коментар:

"Вижте Украйна – както знаете, Украйна всъщност няма военноморски флот. И все пак украинците унищожиха около 30% от Черноморския флот на Русия, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети. Това включваше дори "Москва", флагманът на Черноморския флот на Русия. Това е мащабът на трансформацията".

