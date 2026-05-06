Pussy Riot подкрепиха Украйна пред руския павилион на Венецианското биенале. Оценка за щетите в Чувашия (ВИДЕО)

Известната в цял свят руска музикална група Pussy Riot организира събитие на Венецианското биенале близо до руския павилион, като събитието беше в подкрепа на Украйна и руските политически затворници. Видеото от "пърформанса" беше публикувано във Facebook от журналистката Анастасия Шевченко. Официалното откриване на 61-вото Венецианско биенале за широката публика е насрочено за 9 май.

Европейската комисия е изпратила писма до италианското правителство и организаторите на Венецианското биенале, предупреждавайки, че участието на руския павилион може да наруши санкциите на ЕС, по-специално забраната за предоставяне на услуги на кремълски организации. Брюксел също така посочи, че евентуалното финансиране за участието на Русия може да се счита за непряка икономическа подкрепа, предаде Financial Times, напомняйки, че ЕК спря еврофинансиране за биеналето. Павилионът ще бъде отворен само по време на дните за предварителен преглед (6-8 май) и само за журналисти и критици. След откриването на изложбата "руското място" ще остане затворено - Още: Заради участието на Русия: ЕК лиши Венецианското биенале от 2 млн. евро

По-рано беше съобщено, че цялото жури на 61-вото Венецианско биенале е подало оставка на фона на скандала заради участието на Русия и Израел в изложбата - Още: Само девет дни преди фестивала: Журито на Венецианското биенале хвърли оставки

В Чувашия - отчет на щети след масирана украинска въздушна атака

Междувременно, губернаторът на Чувашия Олег Николаев обяви в официалния си канал в Телеграм, че над 1000 души са били настанени във временни центрове за настаняване в Чебоксари след украинското въздушно нападение на 5 май - неговата основна цел беше руското военно предприятие ВНИИР-Прогрес. Загинали са двама души, ранени са 37 души, 40 жилищни сгради и образователни институции (училища и детски градини) са понесли щети, като се правят оценки за размера на пораженията и колко ще струва възстановяването.

Пострадалите могат да получат плащания и обезщетения за загуба на имущество, както и здравни осигуровки, добави главата на Чувашия.

