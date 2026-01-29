Мирно споразумение или изтощение? Сценариите за войната в Украйна през 2026 г.

Американското изданието The Wall Street Journal (WSJ) описа три сценария за това как биха могла да се развие войната в Украйна през 2026 г. Най-вероятният сценарий, според изданието, е войната да продължи, докато преговорите за нейното прекратяване също продължават. Нарастващото напрежение тази година обаче може да отслаби позициите на Киев или Москва, принуждавайки ги да постигнат сделка, която все още не са готови да сключат, посочва изданието.

Първи сценарий

Първият сценарий предвижда продължаване на войната. Кремъл остава уверен, че украинската армия ще се срине преди руската икономика, но Украйна е далеч от колапс, посочва изданието. В същото време и двете страни се страхуват от гнева на Тръмп поради безизходицата в преговорите, пише WSJ. Украйна все още се нуждае от разузнавателна и друга подкрепа от САЩ, докато Русия е уязвима от по-сурови санкции. При това всяка от двете страни се опитва да покаже, че действа конструктивно и че другата е виновна за продължаването на войната.

За украинското общество и ръководство предаването на незавладени територии на Русия остава една от „червените линии“. „Идеята за предаване на Донбас на руснаците изглежда сякаш те ще получат територия безплатно, за чието превземане иначе вероятно биха пожертвали още половин милион души“, коментира бившият украински министър на отбраната Андрей Загороднюк.

Володимир Зеленски се съпротивлява на натиска да предаде Донбас, заявявайки, че всяка териториална сделка зависи от гаранции за сигурност, включващи европейски военни бази в Украйна и, най-важното, подкрепа от страна на Съединените щати.

В украинското общество все още има „голям скептицизъм“ относно преговорите, водени от САЩ, казва още Загороднюк. По думите му това може да се обясни с факта, че всяко военно, индустриално и политическо събитие в Русия сигнализира за намерението ѝ да продължи войната.

Втори сценарий

Според втория сценарий Украйна се предава първа. WSJ определя изтощението на украинските въоръжени сили като най-голям риск за Киев. Преданите войници се бият без почивка от години, докато неентусиазираните новобранци все по-често дезертират, отбелязва изданието. Украинските въоръжени сили компенсират недостига на пехота, като постоянно подобряват възможностите си в областта на използване на дронове, но и Русия настига Украйна в тази сфера.

Военните експерти не очакват ситуацията на бойното поле да се промени тази година. Практически непрекъснатата офанзива на Русия в Донбас от 2023 г. се превърна в една от най-бавните и скъпоструващи във военната история настъпления. Небето, изпълнено с дронове, направи мащабните маневри с много военна техника невъзможни.

Ако Украйна изчерпа силите си, може да бъде принудена да се съгласи на сделка, която ще бъде трудна за приемане, но по-добра от алтернативата, отбелязва изданието. Това може да включва удовлетворяване на териториалните искания на Москва, ограничаване на военната мощ на Украйна и възстановяване на руското влияние в страната, като САЩ предоставят само слаби гаранции за сигурност, пише WSJ.

Трети сценарий

Третият сценарий визира изтощаването на Русия. Руската икономика е в застой, като много граждански индустрии се свиват. Ниските цени на петрола, украинските удари по рафинериите и действията на САЩ и Европа срещу „сенчестия флот“ на Русия оказват натиск върху енергийния сектор, от който зависят доходите на Кремъл.

Руският бизнес елит отдавна е недоволен от това как войната деформира икономиката, правейки я прекалено зависима от военното производство и от Китай, който доставя технологии и купува петрол, пише WSJ. Според изданието обаче все още няма признаци, че Путин е загрижен за негативна реакция от страна на елита или руското общество. Въпреки това Русия не може да води война безкрайно. По-строгите санкции и по-стриктното им прилагане биха могли да ускорят края ѝ, пише WSJ. Ако Русия или двете страни стигнат до заключението, че не могат да продължат войната, преговорите биха могли да прераснат в по-сериозно търсене на споразумение.

По-маловажна роля на САЩ

Междувременно Financial Times съобщи, че Европа може да замени американската разузнавателна подкрепа за Украйна в рамките на няколко месеца, ако Вашингтон ограничи помощта си в това отношение. Западни представители коментираха пред изданието, че ситуацията сега изглежда далеч по-малко критична, отколкото преди година, тъй като съюзниците вече са покрили пропуските по време на паузите в помощта на САЩ. Френският президент Еманюел Макрон заяви през януари 2026 г., че в момента Франция предоставя около две трети от разузнавателната информация, която Украйна получава. Други длъжностни лица допълниха, че пълната или почти пълната подмяна на американските сателитни и разузнавателни данни е осъществима в рамките на месеци.

