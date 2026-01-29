Дроновете промениха всичко: Зимата вече не спира войната (ВИДЕО)

Журналистите Касандра Виноград и Александър Чубко от The New York Times посетиха два украински батальона, воюващи в източната част на Днепропетровска област. Actualno.com публикува техния репортаж.

Двама руски войници, бавно проправящи си път през снега до колене, се появиха точно когато слънцето изгряваше. Първият, след като се беше отдалечил от другаря си на около две дължини на автомобил, се опита да ускори крачка. Войникът зад него обаче продължаваше да пада, опитвайки се да следва пресните следи.

Украински офицери следяха отблизо всяко тяхно движение в реално време, докато дрон, реещ се над тях, предаваше видео към серия екрани в отопляем команден пункт. Забелязани в 7:09 ч. сутринта, двамата войници бяха убити 15 минути по-късно при украински удар. Още: Уж великата руска армия влезе в историята с едни от най-бавните настъпления в света за последните 100 години

Този епизод е мрачна илюстрация на това как се променят боевете в Украйна през зимата.

В началото на войната, започнала през февруари 2022 г., танкове и други тежки бронирани машини доминираха на бойното поле. Макар че тези машини можеха да се движат по-лесно, когато земята замръзне, бойните действия традиционно се забавяха през зимата заради снега и калта.

Днес, при масовото използване на дронове за наблюдение и удари, тежката бронирана техника почти не може да се движи по всяко време на годината. Тактиката се промени: Русия изпраща малки групи войници – пеша или с мотоциклети – в опит да проникнат в украинските позиции, надявайки се да бъдат по-трудно забележими от дроновете.

За тези малки групи мисията остава по същество една и съща, независимо от сезона. В резултат бойните операции продължават със същото бавно темпо от зима до лято. Още: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна

"Нищо всъщност не се променя, нито през лятото, нито през зимата", казва командирът на украински пехотен взвод с позивна "Сало". "Единствената разлика е студът."

Някои зимни условия улесняват придвижването в ерата на дроновете, други го правят още по-опасно.

Липсата на листа по дърветата намалява възможностите за прикритие, което прави войниците по-уязвими за въздушно наблюдение. Следите в снега се виждат ясно отгоре, а ниските температури повишават ефективността на термовизионните камери.

Анализатори и войници смятат, че руските сили използват облачно време, мъгла и обилни снеговалежи като прикритие за опитите си за настъпление. Още: Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

Силните студове, наблюдавани в Украйна през последните седмици, имат противоречив ефект. От една страна, ниските температури затрудняват движението и поставят на максимално изпитание издръжливостта на войниците на фронтовата линия. От друга – създават сериозни проблеми и за дроновете, като съкращават живота на батериите им и правят част от устройствата неработоспособни.

"Времето не е най-добрият приятел на технологиите", признава сержант от дроново подразделение с позивна "Сол". По думите му снегът "силно" пречи на операциите, а перките на някои дронове замръзват.

За да се справят с проблема, някои екипи затоплят дроновете близо до газови печки, други използват специални спрейове за размразяване. Според Сол най-ефективният метод обаче е натриването на витлата с обикновена животинска мазнина, която образува защитен слой. Още: Защо на Европа ѝ е толкова трудно да се справи с дроновете? Анализ

Когато не могат да използват по-малки дронове, украинските военни разчитат на по-големи ударни безпилотни апарати, известни като "Вампир". Отрядите, които ги управляват, са имали значително по-малко задачи през лятото, но "сега летим денонощно", казва сержантът.

Огромни снежинки падаха около него, докато товареше камион с провизии за дроновите оператори на фронта. Той често спираше, за да погледне часовника си. Заледените пътища забавяха движението и превръщаха камиона в лесна цел за руски дронове.

На около 24 километра от фронтовата линия медичката Дария работи в малка полева болница. По думите ѝ снегът сериозно затруднява евакуацията на ранените, без риск от въздушно наблюдение. Забавянето на медицинската помощ води до увеличаване на броя на жертвите.

"Преди година приемахме момчета, ранени преди два или три часа", казва тя, пожелала фамилията ѝ да не бъде публикувана. "Сега приемаме момчета, ранени преди седмица."

Траншеите също са се променили. Заради заплахата от дронове те трябва да бъдат по-дълбоки, което е изключително трудно при замръзнала земя. Войниците са принудени да стоят в окопите си и да избягват всякакво движение, което, по думите на "Сол", "значително увеличава шансовете за оцеляване".

Russian occupiers are performing "running drills" for the drone operators of the "Shershni Dovbusha" UAV battalion of the 68th Jaeger Brigade.https://t.co/blLQGyyfqY pic.twitter.com/pAqwdD0lGf — WarTranslated (@wartranslated) January 28, 2026

Той признава, че дроновете вършат "огромна част от работата", но подчертава, че пехотата остава решаваща. "Човешкият фактор все още има значение", казва той, защото "пехотата държи фронтовата линия".

Според анализатори все още не е ясно коя от двете страни – Русия или Украйна – ще извлече по-голяма полза от зимните условия. Много зависи от суровостта на зимата и интензивността на снеговалежите.

Зависимостта на силите за работа с дронове от времето създава парадокс: и двете страни разчитат на дронове за разузнаване и прецизни удари, но същевременно са ограничени от метеорологичните условия.

Военният анализатор Гади отбелязва, че зимата по принцип е в полза на защитниците – мнение, споделяно и от украински войници в Днепропетровска област. Според тях руските сили се опитват да напредват, докато украинските части могат да задържат позиции и да ограничат уязвимостта си.

"Зимата", казва сержант Блек, потривайки ръце, за да се стопли, "е нещо, което просто трябва да изтърпиш и да изчакаш да отмине."

Превод: Ганчо Каменарски