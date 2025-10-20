Мистериозна поява на дронове в Испания: Хаос на летището в Майорка (КАРТА)

Мистериозен дрон на летището в Майорка, Испания, предизвика хаос, тъй като полетите се отклониха, пише британското издание The Mirror, като отбелязва, че дестинацията е популярна за много британци. Дронът е бил забелязан от екипажа на един от самолетите. Пътниците на борда на полет на Ryanair от Мадрид до Палма казаха, че кабинният екипаж им е казал, че е бил забелязан дрон, когато са се приземили и затова са били пренасочени към Ибиса.

Забавяне на полетите

Полети не можеха да излитат или кацат на летище Майорка – няколко самолета бяха принудени да се отклонят към други летища в Испания.

„Операциите на летище Палма де Майорка в момента са спрени поради дрон във въздушното пространство. Последното кацане беше в 18:58 местно време (17:58 британско време). Няколко полета се пренасочват към други летища", съобщи FlightRadar24. Най-малко 12 полета трябваше да бъдат отклонени, докато полет, пристигащ от Гетуик, беше посочен като забавен. За щастие полетите бяха възобновени след по-малко от час, въпреки че закъсненията бяха неизбежни - много заминаващи и кацащи закъсняваха с около час и половина.

Няма нищо подозрително

Испанските служби за спешна помощ са извършили претърсване на района, но се съобщава, че не са видели нищо подозрително.

Инцидентът беше потвърден от испанската аеронавигационна служба Enaire.

Известно е, че екипажът на най-малко шест самолета, пътуващи до и от летището на Майорка, е съобщил, че е видял нещо, което според тях е дрон, което е довело до въвеждането на извънредни мерки.

Руските дронове над Европа

Информацията за дроновете идва след като много летища в Европа се сблъскаха с прекъсвания от дронове с твърдения, че Русия стои зад част от намесата.