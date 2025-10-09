Yettel стартира продажбите на новите HUAWEI Watch Ultimate 2 и Watch D2 Blue

Два от най-новите смартчасовници на Huawei – Watch Ultimate 2 и Watch D2 Blue вече са налични в магазините на Yettel, както и онлайн на Yettel.bg. Watch Ultimate 2 е първият смартчасовник, който поддържа самостоятелно сонарна комуникация под вода, а Watch D2 Blue предлага измерване на кръвното налягане с клинична прецизност чрез иновативна въздушна възглавница, вградена директно в каишката.

До 4 ноември всеки клиент на Yettel, който закупи HUAWEI Watch Ultimate 2, ще го получи в комплект с безжични слушалки FreeBuds Pro 4 и 3 месеца безплатен достъп до премиум услугата Huawei Health+ от датата на активация. За модела HUAWEI Watch D2 Blue е предвидена сервизна оферта с безплатна смяна на въздушната възглавница в рамките на първите 12 месеца след покупката

HUAWEI Watch Ultimate 2 – идеалният спътник под и над водата

Той издържа потапяне до 150 метра и е първият в света модел, който поддържа самостоятелно сонарна комуникация под вода, без необходимост от допълнителни устройства. Така любителите на подводните спортове могат да разчитат на обмен на кратки съобщения и емотикони на разстояние до 30 метра, както и на изпращане на SOS сигнал до 60 м. Корпусът е изработен от аморфен метал на циркониева основа – гаранция за изключителна здравина.

Новата GAP Antenna осигурява по-стабилна връзка в екстремни условия, докато двулентовата Sunflower навигация гарантира прецизно позициониране дори при липса на сигнал. Моделът е оборудван с функция за AI шумопотискане и поддържа eSIM, което дава възможност за автономни разговори без нужда от телефон. В допълнение, часовникът предлага гласови напътствия на български език в тренировъчните режими (от края на октомври) и поддръжка на мобилни плащания чрез приложението Quicko (от средата на октомври), което го прави още по-удобен за ежедневна употреба.

HUAWEI Watch Ultimate 2 е незаменим помощник и в областта на здравето. Усъвършенстваната X-TAP технология подобрява прецизността на здравните сензори. Системата TruSense™ следи в реално време ключови показатели като сърдечен ритъм, кислородна сатурация (SpO₂), сън и стрес. А чрез функцията Health Glance потребителят може да получи обобщена картина на своето състояние само с едно докосване.

Часовникът се предлага в елегантните цветове черно и синьо, с двуцветен нанокерамичен безел и сапфирен кристал, които осигуряват устойчивост и премиум усещане. Моделът е съвместим с Android и iOS, а батерията му издържа до 11 дни в икономичен режим и около 4,5 дни при активно използване.

HUAWEI Watch Ultimate 2 идва в комплект с безжични слушалки FreeBuds Pro 4 и 3 месеца безплатно ползване на премиум услугата Huawei Health+ и до 4 ноември може да бъде закупен в мрежата на Yettel с 200 лв./ 102.26 евро отстъпка от редовната си цена на лизинг.

Премиум здравна грижа с HUAWEI Watch D2 Blue

Моделът продължава мисията на Huawei да направи грижата за здравето достъпна, точна и навременна. Това е първият смартчасовник, който използва вградена в каишката въздушна възглавница, позволяваща измерване на кръвното налягане директно от китката. Благодарение на подобрената система TruSense™ и осцилометричната технология, часовникът извършва измервания с точност, съпоставима с тази на професионалните медицински уреди. Новият син вариант Blue допълва класическите черно и бяло, придавайки на часовника още по-модерен и изискан вид. С безплатна OTA актуализация потребителите получават и разширена функционалност – автоматично нощно наблюдение, планирани измервания през деня и проследяване на циркаден ритъм с възможност за изготвяне на професионални отчети.

Освен кръвното налягане, HUAWEI Watch D2 Blue следи и сърдечния ритъм, включително за пулсова аритмия и предсърдно мъждене, като подава навременни предупреждения при отклонения. С функцията Health Glance потребителят получава бърза оценка на здравето по 13 ключови показателя, а чрез Health Community в приложението Huawei Health, той може да споделя данните с членове на семейството – практично решение за споделена грижа и дистанционно наблюдение.

Моделът е съвместим с Android и iOS, което го прави абсолютно универсален. А в мрежата на Yettel идва и с атрактивна сервизна оферта – възможност за безплатна смяна на въздушната възглавница, която важи за първите 12 месеца след покупка.