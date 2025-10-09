Еди Рама: Албания е с най-добрата киберзащита в НАТО

Албания вече разполага с една от най-добрите киберзащити в НАТО и успява да отблъсне по една кибератака на всеки три минути. Това съобщи премиерът на страната Еди Рама на третата Конференция по киберзащита на НАТО, цитиран от "Евронюз Албания". Конференцията, която се провежда в албанската столица Тирана, събра делегации от 32-те страни членки на Алианса.

По време на речта си премиерът на Албания припомни, че страната му е била обект на тежка кибератака от страна на Иран през 2022 г., която е била насочена срещу дигиталната инфраструктура на Албания. Тогава Тирана скъса дипломатически отношения с Иран, тъй като кибератаката временно затвори редица сайтове и дигитални услуги на държавната администрация. Тогава албанският премиер обяви, че задълбочено разследване е дало неопровержимо доказателство, че кибератаката е била дирижирана и спонсорирана от Иран.

Смята се, че кибератаката е била отмъщение за това, че Албания предоставя убежище на членове на иранската опозиционна група "Муджахидин-е Халк", по-известна с абревиатурата МЕК. Около 3000 нейни членове живеят в лагера "Ашраф 3" в град Манза, на 30 км западно от албанската столица Тирана.

Иранското външно министерство отрече да стои зад кибератаката и посочи, че Иран е ставал жертва на кибератаки от муджахидините.

"Преживяхме това (кибератаката) и съм горд да ви кажа, че днес имаме едни от най-добрите стени за киберзащита сред страните от НАТО. (...) Днес сме изправени пред по една кибератака на всеки три минути, но успяваме да ги отблъснем. Миналата година проследихме общо 48 кибератаки, но те не нанесоха никакви значителни щети", каза днес Рама.

