FT: НАТО мисли за военен отговор на руските провокации. Нов украински плюс за Алианса

Съюзниците в НАТО обсъждат все по-сериозни варианти да отговорят на провокациите на Путинова Русия, включително военен вариант. Това твърди в нов свой материал Financial Times. Но основната насока на разговорите е да бъде увеличена цената на хибридната война за Кремъл до такава степен, че да стане непосилна за режима на руския диктатор Владимир Путин.

Сценарии

Сред предложенията най-крайните са разузнавателни дронове, които събират информация за руската военна активност, да бъдат преоборудвани с оръжия. Освен това – да се премахнат политически и бюрократични пречки за сваляне на руски безпилотни летателни апарати пред военни пилоти и оператори на дронове на Алианса, които сега наблюдават източния фланг на НАТО в Европа и границата с Русия. И още – да се провеждат периодични военни учения на НАТО близо до границата с Русия и то на места, които се считат за по-слабо защитени. Всичко това на фона на нови видеокадри, показващи как в Русия тестват дрон-прехващач, в опит да догонят Украйна в тази област на противодействие на далекобойни дронове:

Russia is testing a copy of a Ukrainian drone designed to intercept aerial targets. As with earlier FPV tech, battlefield innovations spread fast and are being copied by both sides. pic.twitter.com/ASH2npSmNe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2025

Един от дискутираните спешни въпроси е да има рационализиране на правилата кога да се отговори на заплаха възможно най-твърдо. Някои държави изискват пилотите на изтребителите на НАТО да дават визуално потвърждение за цел с вражески намерения, преди да стрелят по нея, а други позволяват стрелба само на база радарни данни.

A Russian Shahed drone was shot down at close range by a Ukrainian helicopter. Rare and daring engagement. pic.twitter.com/yPTkZ9ID3b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2025

Съгласие за момента има за едно – дискусията в рамките на НАТО вече е в по-широк кръг и има разбиране, че на Русия трябва да бъде отговорено.

Украински плюс

Combat operations in the area of responsibility of the Air Command East.https://t.co/OHcflM8Sd3 pic.twitter.com/tZufBd8SaN — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2025

Междувременно, Върховната рада (украинският парламент) одобри закон, с който сили и части на украинската армия могат да бъдат разполагани зад граница. Законът развързва ръцете на управляващите да изпращат украински военни на официални военни учения под егидата на НАТО.

И още – украинският парламент одобри на първо четене създаване на звено за киберсигурност в рамките на украинската армия. То ще работи под директното командване на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Фокусът – защита на военни обекти от кибератаки, извършване на кибероперации и сътрудничество с НАТО. Подизпълнители на задачи на звеното могат и да са цивилни, без да се налага да придобиват военен статут.

Източник: Financial Times