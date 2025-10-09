Звезди от столицата са №1 в Първа лига, най-ефективният играч в елита отново е от Берое

Шампионатните мачове отново бяха прекъснати от международната пауза от националните отбори. След 11 изиграни кръга ситуацията в Първа лига е следната: Отборът на Левски заема първото място с 26 точки, след като допусна само една загуба от началото на кампанията. Втори е ЦСКА 1948 с 23 пункта и 2 загуби. На третата позиция е Лудогорец с 22 точки, колкото има и следващия Черно море. Някои от звездите на водещите тимове оставиха най-силно впечатление от началото на сезона, а "Мач Телеграф" ги открои по показатели.

Най-добрите от първите 11 кръга в Първа лига

Нападателят на Септември София Бертран Фурие и този на ЦСКА 1948 Мамаду Диало са футболистите с най-много голове от началото на сезона. Двамата имат по 8 попадения на сметката си. Георги Русев от ЦСКА 1948 пък има най-много асистенции - 5, следван от Радослав Кирилов от Левски - 4. Халфът на Берое - Алберто Салидо, е футболистът с най-много голове и асистенции от началото на сезона - 9 (7 гола и 2 асистенции). Русев се отличава по още един показател. Той е футболистът с най-много успешни дрибли – 52. Само с два по-малко има нападателят на Спартак Варна - Шанде. Тройката се допълва от крилото на Левски Ради Кирилов.

По отношение на отправените удари от страна на отделните играчи и процента на вкараните голове, с много впечатляващо постижение е нападателят на Ботев Враца - Мартин Петков. Той е с 40% успеваемост пред вратата, след като е №1 при играчите, шутирали поне 10 пъти към вратата, вкарвайки 4 попадения. На трето място е откритието на Черно море Николай Златев, стигайки до 30,77% на базата на 13 удара и 4 гола. Бертран Фурие от Септември е много близо до него с 30%, реализирайки 8 пъти от 27 опита.

