Заради "Томахоук" за Украйна: Руски ракети в Куба? Войната на Путин вече удря Русия демографски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна подпали и демографска криза в Русия. Това заключение прави Forbes, след като в началото на седмицата изтекоха данни от Русия за загиналите в Украйна руски войници. Ефектите от безумието на Путин вече се усещат – руските промишлени предприятия работят с 81% от възможния си капацитет, защото мъжете в разцвета на силите си (20-30-40-годишни) отиват на фронта, съобщава Фондация "Карнеги" - Още: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

Според оценки, публикувани от The Guardian, убитите и тежко ранените руски войници в Украйна са 5 пъти повече, отколкото всички убити и ранени руски войници във войни от ерата на СССР и Руската федерация след Втората световна война. Чисто материалните загуби също са шокиращи – около 2/3 от руския танков парк отпреди войната вече го няма. Половината от Руския черноморски флот – също.

Според директора на Евразийския център на Атлантическия съвет Андрю Д'Аниери без съмнение във войната с Украйна умират най-много руски мъже във възрастовата група около 30 години. А това са хора в разцвета на силите си, които и професионално са близо или достигат върха в кариерите си и развитието си. И руската икономика страда от увеличаваща се липса на опитни и можещи кадри – защото Путинова Русия дава огромни за местните пари, за да влязат в армията – Още: Кремълската смъртономика дава пари на бедните руснаци за кръв: Затова засега няма мир в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Войната на Путин срещу Украйна сериозно уврежда бъдещето на Русия - тя води до ненужна смърт на стотици хиляди войници на фронта и емиграция на някои от най-добрите и най-умните млади хора на Русия", категоричен д-р Брайън Тейлър, директор на Института Мойнихан в Сиракюзкия университет. Съгласно оценка на Станфордския университет, от началото на войната над 1 000 000 руснаци са избягали от Русия – и болшинството от тях са млади хора, които категорично попадат в категорията "изтичане на мозъци": най-талантливите и интелигентните. А Фондация "Кагнеги" продължава с мрачните за Русия числа – 18% от руското население вече е над 65-години, което досега никога не се е случвало. Още по-зле – тенденцията вече е такава, че пенсионерите в Русия се увеличават повече, отколкото се раждат деца и има млади хора. Фондацията казва и друго – под 1% от руския БВП отива за подкрепа на семейства на руски войници, биещи се в Украйна.

Разбира се, действията на Путин съсипват и Украйна. Цената на войната му дотук и тя продължава да расте – над половин трилион долара (524 млрд.) трябват за възстановяване на Украйна според Световната банка, пише още в пространния материал на Forbes, в който има препратки към различни източници и изследвания.

Войната скоро няма да свърши

Руският зам.-външен министър Сергей Рябков даде още един ясен сигнал, че Путин няма никакво намерение да спре с кървавото си безумие в Украйна. По думите му, след срещата на Путин с Тръмп в Аляска и импулсът в преговорния процес за мир вече имало загуба на инерция. За загубата Рябков логично обвини Украйна, както и "всички" в Европа. Руският чиновник предупреди и за сериозни последствия, ако Украйна получи американски ракети "Томахоук", повтаряйки официалната теза на Кремъл – с тези ракети ще дойдат и американски експерти, защото иначе те няма как да бъдат използвани от Киев. Дано американците трезво оценят ситуацията, каза Рябков:

Russia’s Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov claimed the “peace process” on Ukraine has “lost momentum” following the Trump-Putin meeting in Alaska, blaming “war supporters, especially in Europe.” He also warned that the US “must understand the serious consequences” of… pic.twitter.com/UZwwldCoPW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2025

Какви може да са сериозните последствия извън руските закани за потенциални превантивни удари? Руската федерация вече ратифицира договор за военно сътрудничество с Куба. Този договор беше подписан през март, 2025 година. Съгласно договора, всяка от двете страни може да разположи каквото има оръжие на територията на другата, коментират беларуската опозиционна медия NEXTA и The Guardian, като правят паралел с Кубинската криза от 1962 година, когато светът беше буквално на ръба на ядрена война заради опита на СССР да разположи ядрено оръжие в Куба. Наскоро излязоха данни, че хиляди кубинци се бият в армията на Путин в Украйна, както и че броят им може да достигне до впечатляващите 25 000 души – както със Северна Корея, в замяна Кремъл може да предложи на Куба оръжейни технологии и системи, но и да се възползва още повече по тази линия от географското положение на острова. Отделно, Венецуела също може да е "площадка" за руско ядрено оръжие – засега няма никакви достоверни данни, че се готви такъв ход:

Новина от снощи след думите на Рябков и становище на руското МВнР, че отношенията със САЩ буквално са на кота нула – Московската фондова борса се срина с 4%, като големи загуби заради разпродажба на акции отчетоха "Газпром", Сбербанк, ВТБ и "Роснефт". Сривът е невиждан от септември, 2022 година. За "Газпром" спадът е 4,1%, за Сбербанк – 4,9%, за ВТБ – 4,7%, за "Роснефт" - 2,5%, обобщава The Moscow Times. И добавя, че руският икономически ръст през юли и август е едва 0,4%, като в някои сектори положението е отчайващо – 9,1% свиване на текстилния сектор, 12,7% спад на производството на мебели, 8,4% спад на металургичното производство. Руската централна банка прогнозира, че руският икономически ръст тази година ще е 0,9%, догодина – по-малко, 0,8%, а през 2027 година – 1%.

Украинският депутат Серхий Собольов коментира, че за пръв ЕС като организация директно оказва военна помощ на Украйна. Става въпрос за 6 млрд. евро грант за украинската армия – досега помощта от Брюксел минаваше през социални и хуманитарни програми или на двустранна основа, когато ставаше въпрос за оръжия:

For the first time, the EU will directly fund Ukraine’s military. Brussels has allocated €6 billion in non-repayable aid for the Armed Forces, MP Serhiy Soboliev said. Previously, EU assistance was directed mainly toward social programs such as salaries for teachers, doctors,… pic.twitter.com/KQoeNoaGXL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2025

Самолет на Ryanair се наложи да каца във Вилнюс два пъти – заради GPS смущения. Пилотът е подходил повторно към пистата след неуспешен първи опит, пише литовското издание LRT. А Европейският център за политически анализи (CEPA) публикува експертни позиции относно руските провокации с дронове в Европа – според него, Европа трябва да създаде многопластова система за засичане и сваляне на дронове със заглушаване и специални прехващачи т.е. без агресивни методи; да публикува в реално време сателитни данни, показващи движение на неидентифицирани дронове, които представляват заплаха; да засили проверките и законното задържане на кораби от руския сенчест флот; да блокира сървъри, от които тръгват кибератаки срещу Европа; да запуши дупките в санкциите;

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Една от стратегическите промени в погледа към военните действия в Украйна е промяната в наименованието на основно направление на боеве – Новопавловското вече е Олександривско. Новопавловка не е превзета от руснаците все още, но промяната в класификацията на украинския генщаб е факт, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че има прехвърляне на четири бригади от 41-ва руска общовойскова армия от южния фланг на Покровск към Новопавловското (Олекандривското) направление. Руската идея е изравняване на фронта – превземане на Новопавловка и елиминиране на опасността от украински флангови атаки по южната дъга на Покровск.

Интензивността на боевете в Украйна продължава да е много висока – пак над 200 бойни сблъсъка, което е факт в 3 от последните 4 дни, а в четвъртия бяха 193. На 8 октомври бойните сблъсъци на фронта в Украйна са били 217 съгласно данните на украинския генщаб – със 17 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 192 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 15 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 33 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4192 изстреляни снаряда, като това е с около 900 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5827 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Білицьке,Добропільська громада, Покровський район, Донеччина

Ще одне місто Донбасу,яке російські виродки перетворили на палаюче пекло pic.twitter.com/wpwVQnXcK6 — Мисливець за зорями (@small10space) October 9, 2025

Покровськ(Донеччина) з висоти пташиного польоту

Точніше те,що залишилося від міста після цілодобових обстрілів та бомбардувань російських виродків

Відео: Libkos pic.twitter.com/YXzVw8ULlH — Мисливець за зорями (@small10space) October 8, 2025

За втори пореден ден руската армия бясно се хвърля напред в северната част на Харковска област, при Вовчанск – 34 руски пехотни атаки там за последните 24 часа. Най-горещо е при Покровск – 58 отбити руски атаки в това направление за последното денонощие. Още 40 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. В направлението към Константиновка (бивше Торецко) е имало 17 руски пехотни атаки, 15 са станали в Лиманското направление, а 10 – в Северското направление, което вече е прекръстено на Славянско. Интересен факт – не е имало руски пехотни атаки в района на Часов Яр, руснаците се мъчат да минат оттам и да ударят Константиновка от североизток. "Противникът постепенно си осигурява по-изгодна оперативна позиция, което може да има лоши последици", пише украинският военен телеграм канал "Офицер" що се отнася до Константиновка, като уточнява, че всички пътища водят към града – от Торецк (югозападно) и от Часов Яр (северозападно).

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отчита много зони от север в град Купянск, в които малки руски щурмови групи навлизат. Целта е тривиална – да влязат зад украинските линии на отбрана, да дочакат подкрепления и така да принудят украинците да отстъпят. В самия град са регистрирани малки групи вражеска пехота в района на стадион "Спартак", улица "Лермонтов" и северно от улица "Харковска", по улиците "Оскол", "Мичурин" и "Ленин", с поглед за пробив към центъра, към музикалното училище, сградата на общината, историческия музей и градския съд, казва Машовец. Той е категоричен – руснаците имат стабилни позиции само в северната и северозападната част на града, при стадион "Спартак". Но е категоричен и за друго – украинската армия в Купянск няма достатъчно пехота, за да прочисти районите, където влизат все още малки руски щурмови групи. Затова украинците гледат да не позволят в тези зони да се натрупа повече руска пехота и да има консолидиране на позиции, но не могат да ги прочистят изцяло. Машовец констатира – перспективата за украинската армия в това направление не е добра, но дори загуба на Купянск няма да значи пълно украинско отстъпление далеч на запад от река Оскол, защото южно от Купянск (района на Борово) руснаците не успяват да направят нищо.

На Купʼянському напрямку група воїнів 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дала просунутись противнику.



Застосовуючи ударні фпв ворог був загнаний в будівлі. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. pic.twitter.com/9cQ6AU5p3k — Мисливець за зорями (@small10space) October 8, 2025

За Лиманското направление украинският военен експерт счита, че украинската армия успешно контраатакува в района на Ямпол, като руснаците имат позиции там в района на жп гарата и в североизточната част, но никъде другаде. За Ямпол "Офицер" пише, че ситуацията не е за хвалба, но засега руските щурмови групи предимно умират след удари с дронове в горските пояси. Стабилизирани са украинските позиции от юг, по река Северски Донец – линията Дроновка – Серебрянка. Машовец повтаря и нещо, което вече е казвал – руснаците искат да превземат Лиман и колкото може по-широк фронт до Северски Донец, за да притиснат украинците към реката, която е сериозно препятствие. Направленията за руската операция са две: през Ямпол и Дроновка (река Жребец) и през Новоселовка – Дробишево – Пришиб – Ярово).

За Северск "Офицер" уточнява, че руснаците още не могат да атакуват директно града поради невъзможност да преминат дотук голяма сива зона от североизток.

Относно пограничния район на Суми и Курска област, руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, пише, че войната е окопна, ситуацията е трудна. "Рибар" отчита и, че значителна част от най-опитните украински войници защитават агломерацията Покровск – Мирноград, като с помощта на дронове те създават големи проблеми на руската армия.

Общо 112 дрона клас "Шахед" е изстреляла Руската федерация по цели в Украйна тази нощ. Свалени са 87 дрона, съобщават украинските ВВС. Украинската спешна служба казва, че от ударите с руски дронове клас "Шахед" в Одеска област са били подпалени две жилищни сгради, административна сграда и бензиностанция. Цели 83-ма пожарникари и 18 единици пожарна техника са се включили в гасенето - Още: Украинските дронове връхлетяха най-големия газов завод на "Лукойл" в Южна Русия, гори петролопровод за износ през Черно море (ВИДЕО)