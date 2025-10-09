Евродепутатите решиха съдбата на Урсула фон дер Лайен

Европейският парламент отхвърли и двата вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, внесени от крайнодясната група "Патриоти за Европа" и от Левицата. Така Фон дер Лайен запази поста си и получи потвърждение на политическата си подкрепа само седмици след началото на новия си мандат.

Първият вот на недоверие беше внесен от Левицата, която обвини председателя на ЕК в липса на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и в сключване на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите на левите евродепутати се посочват още "неспособност и нежелание на Комисията да се справи със социалната и климатична криза".

По този вот 383 евродепутати гласуваха "против" оставката на Фон дер Лайен, 133 я подкрепиха, а 78 се въздържаха.

Вторият вот беше внесен от "Патриоти за Европа", които атакуваха Фон дер Лайен за "погрешно водени зелени политики", провал в икономическата и миграционната политика, както и за превишаване на правомощията на Европейската комисия. Групата критикува председателя и заради споразуменията с Меркосур и САЩ, определяйки ги като вредни за европейските производители.

При този вот 378 евродепутати гласуваха "против", 179 – "за", а 37 се въздържаха. И в двата случая необходимото квалифицирано мнозинство от две трети за сваляне на председателя не беше достигнато.

Напрежение около търговските споразумения

Критиките към Фон дер Лайен идват на фона на нарастващо недоволство в Европа срещу дългогодишните търговски преговори с южноамериканския блок Меркосур, включващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Преговорите приключиха през декември 2024 г., а споразумението беше представено за ратификация от страните членки на ЕС през септември тази година.

Друга спорна тема е и търговската сделка между ЕС и САЩ, подписана през юли, която предвижда 15-процентно мито върху повечето европейски стоки, включително фармацевтични продукти и автомобили. В замяна Брюксел се ангажира с покупки на американска енергия за 750 млрд. долара и инвестиции в САЩ за още 600 млрд. долара в следващите три години. Критиците определиха договора като "търговска капитулация" пред Вашингтон.

Лидерът на "Патриоти за Европа" Жордан Бардела заяви по време на дебатите, че Фон дер Лайен "води Европа към нищото", обвинявайки я в прекомерна регулация и съкращаване на селскостопанските субсидии.

Фон дер Лайен: Благодаря за доверието

След като вотът на недоверие беше отхвърлен, председателят на Европейската комисия изрази благодарност за оказаната подкрепа.

"Дълбоко ценя силната подкрепа, която получих днес", написа Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Тя определи резултата като "потвърждение, че Европейският парламент застава зад реформите и посоката, която следваме – за силен, конкурентен и единен Европейски съюз".

Това е третият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен за последните няколко месеца – безпрецедентен брой в историята на Европейската комисия. Всички опити за свалянето ѝ досега са били отхвърляни с голямо мнозинство.

Макар атаките да идват от противоположните политически крайности, резултатът показва, че центристките и проевропейски сили в Европейския парламент продължават да доминират и да подкрепят председателя на Европейската комисия в ключов момент, когато ЕС търси баланс между икономическите си интереси и глобалните геополитически предизвикателства.