Чиновниците си плащат осигуровките, не ходят на морето на държавни станции: Идея за мерки държавата да не харчи прекомерно

Вдигане на данъци, поскъпване на живота и влошаване на стандарта му - за да не случи, "Да, България" предлага пакет от икономически мерки. А според депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров и колегите му, това ще се случи, ако не се направи нещо - защото сегашните управляващи товарят държавния бюджет с прекомерни разходи - Още: Шокиращо: За 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР

Какви са мерките?

Определяни като десни, мерките на "Да, България" са разделени в три групи. Първата е за ограничаване на неефективните харчове:

държавните служители да започнат да си плащат осигуровките

централизирани конкурси за държавни служители

поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР

ограничаване на бонусите в регулаторите, ВСС, публичните предприятия и администрацията

премахване на почивните бази на държавната администрация и МВР (480 души в МВР се занимават с почивни бази)

ограничаване неефективността на Фонда за пътна безопасност (той сега не е за пътна безопасност, а за купуване на коли и тонери) - Още: Вместо за пътна безопасност: МВР харчи парите от глоби за още автомобили

целенасочени помощи и социални плащания на база на подоходни критерии

Втората група са мерки срещу корупцията - Още: "Иван Костов трябва да се върне на власт": ДСБ искат съкращения и по-малко почивки (ВИДЕО)

в бюджетната процедура ще бъде внесено предложение общинските проекти да бъдат приотизирани според първия подал проекта и да има прозрачност чрез дигитализация на процеса

търгове за частните болници при ползване на публичен ресурс

персонални уведомления на пациентите при регистрирана хоспитализация, за да не се източва Здравната каса

ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, с които се източва здравният бюджет

прозрачност на системата на безопасност на храните, защото чрез фалшиви животни се източват субсидии и други средства

фиксиран таван на кредитите на ББР (това правителство на практика премахна тавана от 5 млн. лв., за да може да налива пари както си иска)

изисквания за прозрачност при капитализацията на публичните предприятия

пакет от мерки в Закона за обществените поръчки, за да се ограничат всякакви корупционни практики, които се наблюдават в последните месеци

Трета група мерки е за подобряване на бизнес средата - за разлика от другите две групи, с тази се стреми да се печелят пари, а не да се ограничават загуби - Още: Фискалният съвет: Или намалете разходите, или вдигнете данъците

закон за изкуствения интелект, който вече е внесен в деловодството на парламента (съгласно проекта, трябва да се приеме национална стратегия за използването на изкуствения интелект и пътна карта за прилагането ѝ, регистър на системите в критичната инфраструктура, в които има изкуствен интелект, модели на изкуствен интелект, за които не се плаща лиценз и т.н.)

данъчни облекчения при реинвестиране на печалбата в развойна дейност

отпадане на ДДС дневниците и въвеждане на електронни фактури

възможност платеният годишен отпуск, натрупан по време на майчинство, да може да бъде използван почасово от родителите

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, някои от мерките фигурират в законопроекти, част от които вече са внесени в Народното събрание, други предстои да бъдат внесени в следващите седмици, и трябва да бъдат приети още преди бюджетната процедура за Бюджет 2026, защото правителството няма програма за ограничаване на разходите.