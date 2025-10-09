Чиновниците си плащат осигуровките, не ходят на морето на държавни станции: Идея за мерки държавата да не харчи прекомерно

Вдигане на данъци, поскъпване на живота и влошаване на стандарта му - за да не случи, "Да, България" предлага пакет от икономически мерки. А според депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров и колегите му, това ще се случи, ако не се направи нещо - защото сегашните управляващи товарят държавния бюджет с прекомерни разходи - Още: Шокиращо: За 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР
Какви са мерките?
Определяни като десни, мерките на "Да, България" са разделени в три групи. Първата е за ограничаване на неефективните харчове:
- държавните служители да започнат да си плащат осигуровките
- централизирани конкурси за държавни служители
- поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР
- ограничаване на бонусите в регулаторите, ВСС, публичните предприятия и администрацията
- премахване на почивните бази на държавната администрация и МВР (480 души в МВР се занимават с почивни бази)
- ограничаване неефективността на Фонда за пътна безопасност (той сега не е за пътна безопасност, а за купуване на коли и тонери) - Още: Вместо за пътна безопасност: МВР харчи парите от глоби за още автомобили
- целенасочени помощи и социални плащания на база на подоходни критерии
Втората група са мерки срещу корупцията - Още: "Иван Костов трябва да се върне на власт": ДСБ искат съкращения и по-малко почивки (ВИДЕО)
- в бюджетната процедура ще бъде внесено предложение общинските проекти да бъдат приотизирани според първия подал проекта и да има прозрачност чрез дигитализация на процеса
- търгове за частните болници при ползване на публичен ресурс
- персонални уведомления на пациентите при регистрирана хоспитализация, за да не се източва Здравната каса
- ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, с които се източва здравният бюджет
- прозрачност на системата на безопасност на храните, защото чрез фалшиви животни се източват субсидии и други средства
- фиксиран таван на кредитите на ББР (това правителство на практика премахна тавана от 5 млн. лв., за да може да налива пари както си иска)
- изисквания за прозрачност при капитализацията на публичните предприятия
- пакет от мерки в Закона за обществените поръчки, за да се ограничат всякакви корупционни практики, които се наблюдават в последните месеци
Трета група мерки е за подобряване на бизнес средата - за разлика от другите две групи, с тази се стреми да се печелят пари, а не да се ограничават загуби - Още: Фискалният съвет: Или намалете разходите, или вдигнете данъците
- закон за изкуствения интелект, който вече е внесен в деловодството на парламента (съгласно проекта, трябва да се приеме национална стратегия за използването на изкуствения интелект и пътна карта за прилагането ѝ, регистър на системите в критичната инфраструктура, в които има изкуствен интелект, модели на изкуствен интелект, за които не се плаща лиценз и т.н.)
- данъчни облекчения при реинвестиране на печалбата в развойна дейност
- отпадане на ДДС дневниците и въвеждане на електронни фактури
- възможност платеният годишен отпуск, натрупан по време на майчинство, да може да бъде използван почасово от родителите
Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, някои от мерките фигурират в законопроекти, част от които вече са внесени в Народното събрание, други предстои да бъдат внесени в следващите седмици, и трябва да бъдат приети още преди бюджетната процедура за Бюджет 2026, защото правителството няма програма за ограничаване на разходите.