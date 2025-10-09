Искала прекалено много внимание: Мъж изхвърли дъщеря си през прозореца (ВИДЕО)

Мъж от руския град Уфа изхвърли през прозореца своята 3-годишна дъщеря. По информация на телеграм-канала Baza причината за постъпката му е нервен срив - детето искало прекалено много внимание. 34-годишният мъж се намирал сам с детето в апартамента. Първоначално той започнал да изхвърля вещи от апартамента през прозореца на четвъртия етаж, а после посегнал и на детето.

Състоянието на момичето

Момичето е оцеляло. То е откарано в болница в крайно тежко състояние. Жената и другото дете - по-голям син на мъжа в този момент били на лечение в санаториум. На място работи полицията, мъжът е задържан. Образувано е наказателно дело за опит за убийство на малолетен.

Психика и война

Войната в Украйна освен че причини смъртта на много руски мъже, оставя и своите последици за психиката, както за военните, така и за цялото общество. През лятото на 2024 г. бе обявено, че в Русия расте броят на хората, които за първи път са диагностицирани с психическо разстройство. През 2023 г. психическо разстройство или разстройство на поведението за първи път са установени у 460,4 хил. руснаци (през 2022-м — 460,1 хил., в 2021-м — 430 хил.). Според журналистическото проучване, руските съдилища са произнесли 225 присъди по дела за убийства, извършени от бивши участници в боевете в Украйна. Най-голям брой жертви са регистрирани в Краснодарския край и Костромския регион - по 14 души във всеки. В Ростовска област от ръцете на завърналите се от войната руски военни са загинали 12 души, в Забайкалския край - 10, в Красноярския край - 9. Във Волгоградската и Пермската области са регистрирани по 8 жертви.

