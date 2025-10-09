Войната в Украйна:

Обявиха носителя на Нобеловата награда за литература за 2025 година

Унгарският писател Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г., съобщи Шведската академия. Лауреатът на престижното отличие бе обявен от Матс Ман, който е постоянен секретар на Академията. Краснахоркаи е отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството", казват от Шведската академия.

На българските читатели носителят на Нобеловата награда за литература Ласло Краснахоркаи е познат с книгата си "Сатанинско танго".

Нобеловата награда за литература е учредена през 1901 г. Присъжда се от Шведската академия по литература в Стокхолм, припомня БТА.

Носителите на Нобелова награда за литература са 121. Само четири пъти в историята на наградата - през 1904, 1917, 1966 и 1974 г., с нея са удостоявани по двама творци. Досега никой автор не е получавал два пъти Нобелова награда за литература.

Най-младият лауреат на наградата е британският писател и поет Ръдиърд Киплинг. Той я получава през 1907 г. за "Книга за джунглата", когато е 42-годишен. Най-възрастният носител на отличието е британската писателка Дорис Лесинг. През 2007 г. тя получава наградата на 88-годишна възраст.

Жените, носители на Нобелова награда за литература, са 18. Първа е шведската писателка Селма Отилиана Лувиса Лагерльоф, а през 2024 г. лауреат стана южнокорейската авторка Хан Канг.

Пръв лауреат на Нобеловата награда за литература е френският поет Рьоне Сюли Прюдом. Двама души се отказват да получат отличието - руският писател Борис Пастернак през 1958 г. и френският философ Жан-Пол Сартър - през 1964 г.

