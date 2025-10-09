Общият трансферен дълг на Барселона възлиза на близо 160 милиона евро

Войната в Украйна:

09 октомври 2025, 14:25 часа 315 прочитания 0 коментара
Общият трансферен дълг на Барселона към различни клубове възлиза на 159,1 милиона евро, според Sport.es. От тях 140,6 милиона евро са краткосрочни задължения, докато 18,5 милиона евро са дългосрочни.

Само за Рафиня каталунците дължат 41,9 милиона евро 

Барселона дължи и 41,9 милиона евро на Лийдс Юнайтед за трансфера на бразилския нападател Рафиня. Трансферът се състоя през юли 2022 година.

Каталунците изпитваха сериозни затруднения с изходящите трансфери това лято, тъй като клубът трябваше спешно да генерира приходи, за да може да регистрира новите си попълнения.

