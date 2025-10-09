Office 1: Зелена трансформация и дигитални решения за бъдещето

Историята на Office 1 винаги е била история на развитие и смели стъпки напред. От първите години, когато бизнесът започва скромно в гараж с една копирна машина, до днес, когато компанията е лидер на пазара с над 62 магазина в България и световни права върху марката, развитието ѝ винаги е било белязано от иновации и визия за бъдещето.

В последните години тази визия се превръща в конкретна посока – устойчиво развитие и дигитализация. Кооперация „Панда“, собственик на Office 1, залага на стратегията Office 1 Green – комплекс от проекти, които целят да минимизират екологичния отпечатък на бизнеса и да създадат по-добра среда за работа и живот.

Едно от ключовите постижения в тази посока е изграждането на собствена фотоволтаична централа към логистичната база в с. Равно поле. Слънчевите панели произвеждат над 1200 MWh електроенергия годишно – достатъчно, за да покрият потреблението на 340 домакинства за една година или да заредят електромобил за 20 обиколки на Земята. Така Office 1 прави още една крачка към енергийна независимост и устойчиво производство.

Усилията на компанията не остават незабелязани – Office 1 е отличена от EcoVadis със сребърен медал за 2025 и 2026 г., само година и половина след като получава бронз. Това класира компанията сред първите 15% в света по стандарти за устойчивост, труд и логистика – признание, което затвърждава нейното място сред отговорните международни брандове.

Зелената трансформация има и друго измерение – дигитализацията на рекламните материали. Досегашните печатни каталози и брошури, които изискваха десетки тонове хартия всяка година, бяха заменени от изцяло дигитални и интерактивни издания. Само този преход е спестил ресурси, равни на 371 дървета, 2,1 милиона литра вода и над 30 тона CO₂ емисии годишно. Дигиталните каталози не са просто PDF файлове – те предлагат видео съдържание, анимации и лесно търсене, което ги прави едновременно по-екологични и по-удобни за клиента.

Към това се добавят и програмите за рециклиране на тонери и батерии, обучения на екипа и инвестиции в автоматизации. Всички тези усилия изграждат Office 1 като компания, която не просто следва тенденциите, а ги създава.

Следващата цел е златният медал от EcoVadis – стъпка, която ще затвърди философията на Office 1: успехът върви ръка за ръка с отговорността към природата и дигиталното бъдеще.