Нобеловият комитет в Норвегия се оплака от натиск от Тръмп да получи наградата за мир

Американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху норвежкото правителство и норвежкия Нобелов комитет (който впрочем е независим от правителството) да му бъде присъдена в петък наградата за мир. Никой не е водил така агресивно лобистка кампания за Нобелова награда за мир, както Тръмп, става ясно от коментарите на норвежки представители, цитирани от Financial Times.

"Да се ​​оказва натиск върху комитета, да се говори как "Имам нужда от наградата, аз съм достойният кандидат" - това не е много мирен подход", казва Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло. Тръмп обаче е нетърпелив и непреклонен и вече заяви, че би било "голяма обида" за САЩ, ако не я получи. Той нееднократно заявяваше, че е "сложил край на седем войни". А през февруари каза още: "Никога няма да ми дадат Нобелова награда за мир. Жалко, заслужавам я".

Но експертите са скептични дали безпрецедентната кампания на Тръмп ще даде плодове. Причините варират от поведението на Тръмп у дома и в чужбина до факта, че наградата е предназначена да почете действия, извършени през 2024 г. - когато той беше избран, но все още не бе встъпил в длъжност.

Халвард Лейра, директор на изследванията в Норвежкия институт за международни отношения, добавя: "И преди е имало [лобистки] кампании, но те са били по-фини." И дава за пример "доста сложен" натиск от страна на Южна Корея да награди тогавашния си президент Ким Де Джун, което и стана през 2000 г.

Изданието отбелязва, че Тръмп не се е поколебал да окаже натиск върху норвежкото правителство. Според норвежки официални лица той е повдигнал въпроса за наградата в поне един телефонен разговор с финансовия министър и бивш ръководител на НАТО Йенс Столтенберг.

