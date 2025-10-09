Нобеловият комитет в Норвегия се оплака от натиск от Тръмп да получи наградата за мир

Американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху норвежкото правителство и норвежкия Нобелов комитет (който впрочем е независим от правителството) да му бъде присъдена в петък наградата за мир. Никой не е водил така агресивно лобистка кампания за Нобелова награда за мир, както Тръмп, става ясно от коментарите на норвежки представители, цитирани от Financial Times.
"Да се оказва натиск върху комитета, да се говори как "Имам нужда от наградата, аз съм достойният кандидат" - това не е много мирен подход", казва Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло. Тръмп обаче е нетърпелив и непреклонен и вече заяви, че би било "голяма обида" за САЩ, ако не я получи. Той нееднократно заявяваше, че е "сложил край на седем войни". А през февруари каза още: "Никога няма да ми дадат Нобелова награда за мир. Жалко, заслужавам я".
Но експертите са скептични дали безпрецедентната кампания на Тръмп ще даде плодове. Причините варират от поведението на Тръмп у дома и в чужбина до факта, че наградата е предназначена да почете действия, извършени през 2024 г. - когато той беше избран, но все още не бе встъпил в длъжност.
Халвард Лейра, директор на изследванията в Норвежкия институт за международни отношения, добавя: "И преди е имало [лобистки] кампании, но те са били по-фини." И дава за пример "доста сложен" натиск от страна на Южна Корея да награди тогавашния си президент Ким Де Джун, което и стана през 2000 г.
Изданието отбелязва, че Тръмп не се е поколебал да окаже натиск върху норвежкото правителство. Според норвежки официални лица той е повдигнал въпроса за наградата в поне един телефонен разговор с финансовия министър и бивш ръководител на НАТО Йенс Столтенберг.
