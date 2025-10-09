Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София, кметът Терзиев засега отказа

Правителството предложи помощ за справяне с кризата с боклука, но кметът на София Васил Терзиев засега е откал. Това стана ясно след срещата на премиера Росен Желязков и министъра на правосъдието Георги Георгиев със столичния градоначалник и районните кметове на "Люлин" и "Красно село", където има проблем със сметопочистването.

"Боклукът няма политически цвят"

"Поканих кмета Терзиев и районните кметове да поговорим за сътрудничество от страна на държавата за справяне със ситуацията с несъбирания битов отпадък на територията на "Люлин" и "Красно село". Ние предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решение, което разбира се няма да е трайно, но ще е достатъчно да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че може да се справи със ситуацията", каза премиерът.

Желязков обясни и че срещата не е имала за цел да се търсят причините и последиците от създадената ситуация. "За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Защото боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда", обясни той.

"Ще успеем да се справим"

"Ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството, за момента се справяме с текущата ситуация", каза кметът на София. Той увери премиера, че със съвместни усилия - на общината, на доброволци и на всички, които са се включили, ще се справят с текущото състояние. "Ще успеем да се справим", заяви Терзиев и добави, че очаква нормализация в рамките на следващата седмица.

Той обаче изтъкна, че това далеч не е трайно решение. "Ние търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка да има движение и да има яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда бихме се обърнали за помощ", каза Терзиев.

Желязков съобщи, че правосъдният министър Георги Георгиев е определен като координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който Столична община поиска.

В профила си във Facebook Терзиев заяви, че ако държавата иска да помогне, трябва да криминализира незаконното депониране, са се въведе депозитна система – модерна, прозрачна и справедлива, за да повишим нивото на оползотворяване, както и да се либерализира системата за събиране на отпадъци от опаковки така, че общините да се организират и да получават събраните такси, вместо да бъдат заложници на няколко частни организации.

