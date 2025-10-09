Войната в Украйна:

Студио Комплект представя VIII издание на международния фестивал МЕЛБА

От 6 до 16 ноември София посреща осмото издание на международния фестивал за дизайн МЕЛБА, създаден и провеждан от Студио Комплект. Единствен по рода си в България, и тази година фестивалът ще бъде пресечна точка на световни тенденции, вдъхновяващи идеи и иновативни решения. В продължение на 10 дни мащабната програма на МЕЛБА ще предложи дискусии, изложби, творчески работилници и представяния на различни места в града. Черешката на мелбата ще бъде еднодневният Симпозиум МЕЛБА.

Фотограф: Михаил Новаков

Симпозиумът ще се проведе на 8 ноември в Зала 1 на РЦСИ "Топлоцентрала" и ще срещне своята публика с горещи имена в областта на графичния дизайн, илюстрацията, продуктовия и мебелен дизайн. Над 5 държави ще бъдат представени на Симпозиум МЕЛБА с международно популярни лектори и студиа. Сред първите обявени участници в събитието са:

- Жули Ришо - продуктов и индустриален дизайнер (Франция/Швейцария). В процеса на създаване търси връзката между висока естетика и функционалност, превръщайки всеки продукт в арт обект. Сред клиентите ѝ се нареждат Hay, Tectona, Louis Vuitton, La Manufacture de Cogolin, Mattiazzi и Galerie Kreo.

- Инеке Ханс – мебелен и продуктов дизайнер (Нидерландия). Считана за едно от водещите имена на нидерланската сцена, работата ѝ се отличава с концепцията за устойчивост и социален контекст. Сред най-емблематичните ѝ творби са Garlic Crusher, Smallroom и REX – първият нидерландски стол с депозитна система, изработен от рециклирани индустриални отпадъци.

Фотограф: Михаил Новаков

- Ричард ван дер Лакен - творчески директор на What Design Can Do, социално предприемачество (Нидерландия). Съосновава агенцията Designpolitie и колектива Gorilla, извеждайки силата на дизайна като инструмент за реална социална и екологична промяна. В своите проекти работи с партньори като Rabobank и Artis Zoo.

- Мартина Венджицка-Обухович - арт директор и графичен дизайнер (Полша). Позната още като WEDZICKA, тя не спира да изпитва границите на графичната комуникация с експериментален подход, glitch естетика и дигитални ефекти. Нейната работа е отличена с редица престижни награди, включително Polish Graphic Design Awards (2019, 2021) и номинация в категорията "Fresh Blood" на конкурса Project of the Year (2018/2019).

- Марио Ломбардо - графичен дизайнер, арт директор, основател на Atelier Oblique (Германия). Ломбардо съчетава отличителния подход в графичния дизайн със страстта към ароматите: две концепции се срещат в търсене на идентичност и връзка с миналото.

Фотограф: Михаил Новаков

В рамките на 10-дневната МЕЛБА програма ще бъде представена традиционна групова изложба с участието на български автори от различни области на дизайна, които споделят своя прочит на актуални за съвремието ни теми. Изложбата, продуцирана от Студио Комплект, ще бъде открита през ноември в галерията на Swimming Pool.

Съпътстващата фестивална програма ще се разгърне в събития и активности, които открояват ролята на дизайна в съвременната ни култура.

Билети за Симпозиум Мелба можете да закупите тук. Не пропускайте възможността да вземете своите Early Bird билети, които са вече в продажба.

Следете фестивалната програма във Фейсбук и Инстаграм профилите на Melba Design Initiatives, както и на уебсайта festival.melba.bg.

Фотограф: Михаил Новаков

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria – по програма "Фестивали" и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Симпозиумът се провежда с любезното съдействие на: Посолството на Франция и Френски институт в България, Полски институт в София, Посолство на кралство Испания в България и Посолство на Ирландия в България.

За МЕЛБА

Междунардоният фестивал за дизайн МЕЛБА смесва различни перспективи към дизайна в разнообразни творчески активности: международен симпозиум, изложба-преглед на българския дизайн, съпътстващи изложби, работилници, лекции, разговори. Създаден от студио Комплект през 2017 г., постепенно фестивалът се превръща в уникална платформа със силна общност и внимателно подготвено съдържание.

Ежегодното мащабно събитие събира в София млади професионалисти и водещи имена от международната сцена в обмен на идеи, опит и вдъхновение. През годините МЕЛБА успешно свързва професионалната общност с широката публика, поставяйки акцент върху креативност и иновации.

За Студио Комплект

Студио Комплект е колектив за културен мениджмънт и консултации с фокус върху дизайна и различните креативни практики. Негови основатели са Адриана Андреева и Бояна Гяурова, които имат близо 20-годишен професионален опит в сферата на дизайна и визуалната култура. Студио Комплект са създатели и продуценти на ежегодния международен фестивал за дизайн в София - МЕЛБА.

Благодарение на международните колаборации в рамките на МЕЛБА и на широка мрежа от контакти, които фестивалът създава в Европа и по света, през 2025 г. студио Комплект печели изключителната за България възможност да проведе European Design Awards в София през 2026 г., изпреварвайки редица утвърдени в дизайна европейски градове.

