Молдова даде старт на военно учение със САЩ и Румъния (ВИДЕО)

Националната армия на Молдова ще проведе от днес, 5 август, до 23 август многонационалното учение "Огнен щит-2024".

Тренировките, в които ще участват молдовски, румънски и американски войници, имат за цел да развият оперативните способности и да повишат оперативната съвместимост на участващия личен състав, съобщиха от молдовското военно министерство.

За учението ще бъдат използвани военнотехнически единици и артилерийски системи на Националната армия на Молдова.

"Огнен щит" се провежда в съответствие с плана за обучение на молдовската армия за 2024 г. То се организира ежегодно, като започна още от 2015 г.

