Молдова и Украйна разбиха руска схема за убийства на обществени фигури (ВИДЕО)

Съвместен екип от молдовската полиция и украинските правоохранителни органи разследва подготовката за убийство на няколко публични личности в Украйна. Главната инспекция на полицията (IGP) на Молдова обяви, че престъпните действия са „оркестрирани от руските тайни служби“. Според IGP операциите се провеждат от 06:00 часа на 19 февруари от служители на Дирекцията за борба с организираната престъпност и следователи от Националната инспекция за разследвания, заедно с представители на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и специални случаи, подкрепени от полицейски служители от бригадата Fulger.

Действията се провеждат „в рамките на съвместна разследваща група, сформирана от молдовски полицейски служители и украински правоохранителни органи - за разследване на подготовката на убийството на няколко публични фигури в Украйна и престъпна дейност, ръководена от руските специални служби", гласи точното изявление.

10 задържани по операция "Енигма 2.0"

Впоследствие стана ясно, че участват Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Националната полиция на страната. Операцията е наречена „Енигма 2.0“ и вече е разкрила руска шпионска мрежа, която според твърденията е планирала атентати в Украйна. Десет лица вече са задържани във връзка с делото.

Разследващите смятат, че членовете на мрежата са действали под надзора на руските разузнавателни служби. Те са събирали информация за придвижванията, местоживеенето и ежедневието на потенциалните жертви, за да подготвят убийствата срещу парично възнаграждение.

„Членовете на организираната група са разпределили ясно ролите, планирали са методите за убийство, подготвили са оръжията за убийство и са измислили маршрути за бягство. За всяко убийство руската страна е обещала на извършителите до 100 000 долара – сумата е зависела от информацията и влиянието на потенциалната жертва“, съобщи Главната прокуратура на Украйна.

Групата е планирала да убие най-малко 5 публични личности

Правоохранителните органи са установили, че групата е планирала да убие най-малко пет публични личности. Сред възможните цели е бил Андрий Юсов, представител за стратегически комуникации в Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна и заместник-ръководител на Координационния щаб за третиране на военнопленници.

Според разследващите - организаторът на мрежата е 34-годишен молдовски гражданин с предишни криминални провинения. Той е бил вербуван от руските разузнавателни служби, докато е излежавал присъда. След освобождаването си е сформирал група от извършители. Някои от членовете наблюдавали „целите“, а други трябвало да извършат атаките, твърдят разследващите.

Агентите се правели на туристи и куриери

Агентите са пътували до Украйна под прикритие на туристи, наели са жилища и са получавали пари чрез портфейли с криптовалута и банкови карти. За да извършват наблюдение, те са се представяли за куриери и са предавали координатите на потенциалните жертви на своя ръководител.

При претърсванията от задържаните са иззети оръжия, муниции и гранати. Те са обявени за заподозрени и сега ги грози доживотен затвор с конфискация на имуществото, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.